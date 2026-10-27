Aydın Didim açıklarında sürüklenen teknedeki 3 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı - Son Dakika
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Aydın Didim açıklarında sürüklenen teknedeki 3 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

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Aydın Didim açıklarında sürüklenen teknedeki 3 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı
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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında önceki gün saat 00.30 sıralarında motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan teknedeki 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Ekipler, tekneyi yedekleyerek Didim Marina'ya getirdi.

AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 3 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, önceki gün saat 00.30 sıralarında Didim ilçesi açıklarında meydana geldi. İçinde 3 kişinin bulunduğu tekne, motor arızası nedeniyle denizde sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telsizle yardım çağrısında bulunması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu (KB-51) sevk edildi. Ekipler, 3 kişiyi kurtarırken, tekne yedeklenerek Didim Marina'ya getirildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Aydın Didim açıklarında sürüklenen teknedeki 3 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı - Son Dakika
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