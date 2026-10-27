Dev yasa dışı bahis operasyonu! 23 şirkete kayyum atandı, 150 kişi gözaltında - Son Dakika
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Dev yasa dışı bahis operasyonu! 23 şirkete kayyum atandı, 150 kişi gözaltında

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Dev yasa dışı bahis operasyonu! 23 şirkete kayyum atandı, 150 kişi gözaltında
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara, İstanbul ve Edirne merkezli 3 ayrı soruşturma kapsamında yasa dışı bahis ağları ve suç örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 150 kişi gözaltına alınırken, 23 şirkete kayyum atandı. Soruşturmalarda toplam 22 milyar 319 milyon TL'lik şüpheli işlem hacmi tespit edilirken, 41 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara, İstanbul ve Edirne merkezli operasyonlar gerçekleştirildiğini duyurdu.

Gürlek, açıklamasında suç örgütlerinin finansman kaynaklarını ortadan kaldırmak ve gençleri suç yapılanmalarından korumak amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirtti.

"Sokaklarımızı suç örgütlerinden, gençlerimizi suç çetelerinden ve yasa dışı bahis tuzağından korumakta kararlıyız" diyen Gürlek, operasyonların 3 ayrı Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda yürütüldüğünü bildirdi.

ANKARA MERKEZLİ 18 İLDE OPERASYON: 55 GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Ankara merkezli 18 ilde 79 şüpheli ve 23 şirkete yönelik operasyon düzenlendi.

Soruşturmada, yasa dışı bahis faaliyetlerine yazılım ve çağrı merkezi hizmeti sağlayan yapılanmalar ile suç gelirlerinin şirketler ve kripto varlıklar üzerinden aktarılmasına ilişkin para hareketleri mercek altına alındı.

Operasyonlarda 55 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumdaki 24 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

21 MİLYAR 319 MİLYON TL'LİK ŞÜPHELİ İŞLEM HACMİ

Ankara'daki soruşturmanın mali boyutuna ilişkin de dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, soruşturma kapsamında incelenen şüpheli işlemlerin toplam hacminin 21 milyar 319 milyon TL olduğu tespit edildi.

Yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerinin şirketler ve kripto varlıklar aracılığıyla aktarılmasına yönelik incelemeler sürerken, soruşturma kapsamında 23 şirkete kayyım atandı.

İSTANBUL MERKEZLİ 30 İLDE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ise yeni nesil suç örgütlerinin gençleri suç eylemlerinde kullanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında, internet üzerinden temin edilen kişilerin mesajlaşma grupları aracılığıyla suç eylemlerine yönlendirildiğine ilişkin tespitler üzerine İstanbul merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 34'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 100 kişi hakkında işlem yapılması hedeflendi.

31'İ ÇOCUK 87 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul merkezli operasyonlarda 31'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 87 kişi gözaltına alındı.

Haklarında işlem başlatılan diğer 13 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü açıklandı.

Soruşturmada, suç örgütlerinin mesajlaşma grupları üzerinden kişileri organize ederek suç eylemlerine yönlendirdiğine ilişkin bulguların incelendiği belirtildi.

EDİRNE'DE 1 MİLYAR TL'LİK PARA HAREKETİ

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir diğer yasa dışı bahis soruşturmasında ise banka hesaplarındaki yüksek tutarlı para hareketleri incelemeye alındı.

Soruşturma kapsamında 12 şüphelinin banka hesaplarında yalnızca son bir ay içerisinde toplam 1 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Bu tespitlerin ardından Edirne merkezli 5 ilde 12 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alınırken, diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

3 SORUŞTURMADA 150 GÖZALTI, 41 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıkladığı verilere göre Ankara, İstanbul ve Edirne merkezli 3 ayrı soruşturmada toplam 191 kişi hakkında operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 150 kişi gözaltına alınırken, 41 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ankara ve Edirne'deki soruşturmalarda tespit edilen toplam şüpheli işlem hacmi ise 22 milyar 319 milyon TL'ye ulaştı. Bu tutar, doğrudan suç geliri olarak kesinleşmiş bir miktarı değil, incelemeye konu para hareketlerinin toplamını ifade ediyor.

GÜRLEK: TÜM SUÇ ÖRGÜTLERİ DEVLETİMİZİN GÜCÜNÜ GÖRECEKTİR

Adalet Bakanı Akın Gürlek, açıklamasında suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Gürlek, "Suçun türü, yöntemi veya faaliyet alanı ne olursa olsun, tüm suç örgütleri devletimizin gücünü görecektir! Suç örgütlerinin ekonomik kaynaklarını kurutacak, faaliyet alanlarını daraltacak ve mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarına, kolluk güçlerine ve ilgili kurumlara teşekkür eden Gürlek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Suç örgütlerinin ve yasa dışı bahis ağlarının kökünü kazımak, sokaklarımızın huzurunu ve gençlerimizin geleceğini korumak için kararlılıkla mücadele edeceğiz!"

Dev yasa dışı bahis operasyonu! 23 şirkete kayyum atandı, 150 kişi gözaltında
Dev yasa dışı bahis operasyonu! 23 şirkete kayyum atandı, 150 kişi gözaltında
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    Yorumlar (3)

  • Metin şen Metin şen:
    bunlarla gündem oluşturuyorlar.Fon vurgunu ne oldu herkes sefasını sürüyor 14 2 Yanıtla
  • Makarakukara Kakarakikiri Makarakukara Kakarakikiri:
    Bu yolda yürüyeni affetmeyiz bakın bakın ayaklarıma sıkıyorum euheueh 5 0 Yanıtla
  • vatandaş vatandaş:
    hepsini asın gitsin 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Dev yasa dışı bahis operasyonu! 23 şirkete kayyum atandı, 150 kişi gözaltında - Son Dakika
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