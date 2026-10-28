Bukele\'nin tehdidine çete liderinden yanıt! Gerilim büyüyor

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Haiti'de silahlı çetelerin saldırısının ardından kaybolan 4 Salvadorlu askeri teknisyenin sağ salim teslim edilmesini istedi. Çetelere sert bir uyarıda bulunan Bukele, "Dört rehineyi de canlı olarak geri vermezseniz bugün yaşananlar, başınıza geleceklerin yanında hiçbir şey kalır" dedi. El Salvador'un yaklaşık 1000 askerini Haiti'ye sevk ettiği bildirildi.

4 SALVADORLU ASKERİ TEKNİSYEN KAYBOLDU

Olay, 18 Ekim'de Haiti'nin başkenti Port-au-Prince yakınlarındaki Croix-des-Bouquets bölgesinde meydana geldi.

Silahlı çete üyeleri, uluslararası güvenlik gücünde görev yapan Salvadorlu personeli taşıyan zırhlı araca saldırdı. Silah ve patlayıcıların kullanıldığı saldırıda araç alev alırken 4 Salvadorlu havacılık teknisyeni araçtan çıkarak bölgeden uzaklaştı.

Ancak saldırının ardından teknisyenlerle iletişim kesildi. Dört kişinin silahlı çeteler tarafından kaçırıldığı değerlendirilirken akıbetleri henüz netlik kazanmadı.

BUKELE'DEN ÇETELERE AÇIK TEHDİT

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, kaybolan personelin kurtarılması için askeri operasyon başlatıldığını duyurdu.

Çete liderlerine seslenen Bukele, kaçırılan kişilerin çatışma amacıyla Haiti'de bulunmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kaçırılan adamlarımız savaşçı değil. Onların asıl görevi tıbbi tahliye gerçekleştirmek ve hayat kurtarmak."

Bukele, çetelere yönelik uyarısını ise şu sözlerle sürdürdü:

"Bugünkü saldırı, dört rehineyi de canlı olarak geri vermezseniz başınıza geleceklerin yanında hiçbir şey kalır. Sözlerimizi boş tehditler olarak görmeyin. El Salvador'daki çetelerin işini zaten bitirdik, sizin de işinizi bitirebiliriz."

HAİTİ'YE YAKLAŞIK 1000 ASKER SEVK EDİLDİ

Bukele'nin açıklamalarının ardından El Salvador'un Haiti'ye askeri sevkiyatını artırdığı bildirildi.

Haiti'deki bir güvenlik yetkilisinin verdiği bilgiye göre, son günlerde gerçekleştirilen sevkiyatlarla yaklaşık 1000 Salvadorlu asker ülkeye gönderildi.

Askerlerin bir bölümünün ABD'ye ait C-130 tipi askeri nakliye uçaklarıyla taşındığı öğrenildi.

Yeni gönderilen birliklerin kimin komutasında görev yapacağı ve Haiti'de ne kadar süre kalacağı ise henüz açıklanmadı.

ÇETE LİDERİNDEN BUKELE'YE YANIT

Haiti'de faaliyet gösteren 400 Mawozo çetesinin lideri Wilson Joseph de yayımladığı videolarla Bukele'nin açıklamalarına karşılık verdi.

Joseph, Salvadorlu personeli rehin tuttuğu iddialarını reddederken Salvadorlu güçlerle çatışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Öte yandan saldırının sorumluluğunu henüz hiçbir silahlı grup üstlenmedi.

HAİTİ'DE 1,5 MİLYON KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Uzun süredir silahlı çetelerin faaliyetleriyle mücadele eden Haiti'de güvenlik krizi derinleşiyor.

Başkent Port-au-Prince ve çevresinde geniş alanları kontrol eden çetelerin saldırıları nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon kişi yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı.

Birleşmiş Milletler destekli uluslararası güvenlik gücü ise Haiti polisinin çetelerle mücadelesine destek vermek amacıyla ülkedeki faaliyetlerini sürdürüyor.