Canlı yayında akılalmaz kaza! Sunucunun tekmesi modeli hastanelik etti - Son Dakika
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Canlı yayında akılalmaz kaza! Sunucunun tekmesi modeli hastanelik etti

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Canlı yayında akılalmaz kaza! Sunucunun tekmesi modeli hastanelik etti
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Canlı yayında akılalmaz kaza! Sunucunun tekmesi modeli hastanelik etti
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Meksika'da canlı yayınlanan bir eğlence programında sunucu Ernesto Chavana'nın tekme attığı drone, stüdyodaki model Isabella'nın yüzüne çarptı. Ağzından ve yüzünden yaralanan genç kadın, gözyaşları içinde yayından ayrıldı. Programın yapım ekibi, sunucunun oluşan zararı karşılayacağını açıklarken Isabella'nın sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Meksika'nın Monterrey kentinde, Multimedios'un Canal 6 kanalında yayınlanan "Es Show" programında beklenmedik bir kaza meydana geldi.

Programın sunucusu Ernesto Chavana, canlı yayın sırasında stüdyoda uçan bir drone'a tekme attı. Darbenin etkisiyle savrulan cihaz, program ekibinde yer alan Isabella isimli modelin doğrudan yüzüne çarptı.

GENÇ MODEL GÖZYAŞLARI İÇİNDE STÜDYOYU TERK ETTİ

Drone'un yüzüne isabet etmesiyle ağzından ve yüzünden yaralanan Isabella, büyük acı yaşadı. Genç model, yaşadığı olayın ardından gözyaşlarına hakim olamayarak canlı yayın stüdyosundan ayrıldı.

SUNUCU ZARARI KARŞILAYACAK

Yaşanan kazanın ardından programın yapım ekibinden açıklama geldi. Multimedios yönetimi, sunucu Ernesto Chavana'nın genç kadına verdiği zararın sorumluluğunu üstleneceğini bildirdi.

Öte yandan Isabella'nın yaralarının tıbbi boyutuna ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Sunucu hakkında herhangi bir uzaklaştırma veya disiplin işlemi uygulanıp uygulanmayacağı da belirsizliğini koruyor.

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