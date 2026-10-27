Spordata'da 7 saniyelik bahis gecikmesi 12 milyonluk zarara yol açtı, O.B. tutuklandı - Son Dakika
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Spordata'da 7 saniyelik bahis gecikmesi 12 milyonluk zarara yol açtı, O.B. tutuklandı

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Spordata'da canlı bahisleri 7 saniye geciktirerek ortaklarına skor sonrası bahis oynattığı belirlenen O.B., şirketi ve bahis firmalarını 12 milyon lira zarara uğrattı. O.B. tutuklandı; bağlantılı 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 4'üne adli kontrol uygulandı.

Spor müsabakalarındaki canlı bahisleri 7 saniye geciktirerek, skor belli olduktan sonra ortaklarına bahis oynattığı tespit edilen 'Spordata' isimli firmada veri analisti olarak çalışan O.B.'nin, şirketi ve yasal bahis firmalarını 12 milyon lira zarara uğrattığı tespit edildi. Tutuklanan O.B.'nin hesaplarında 192 milyon liralık para giriş çıkışı belirlenirken, olayla bağlantılı 8 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanırken 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, 'Spordata' isimli firmanın yasal bahis alanında faaliyet gösteren kurumsal müşterilerine, bahis oynanacak müsabakalara ilişkin altyapı desteği sağladığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, firmada veri analisti olarak çalışan O.B.'nin tenis ve voleybol başta olmak üzere çeşitli spor müsabakalarındaki canlı bahisleri 7 saniye geciktirerek açtığı tespit edildi. O.B.'nin, bahis firmalarında hesap açtırdığı ortaklarına skor belli olduktan sonra bahis oynattığı ve bu yöntemle 'Spordata' ile firmanın hizmet verdiği bahis şirketlerini toplam 12 milyon lira zarara uğrattığı belirlendi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan O.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturmanın devamında şüpheliye ait MASAK raporunda, hesaplarında toplam 192 milyon liralık para giriş çıkışı bulunduğu ve yüklü miktarda para transferi yaptığı tespit edildi. Tutuklanan O.B. ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen 8 kişi daha belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanırken 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: DHA
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