Bu kez Zeki Murat Göle değil! İşte Göztepe maçında takımın başındaki isim

İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe'de gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi. Sarı-lacivertlilerde geçiş döneminde takımın başına teknik ekipte yer alan Dirk Kuyt'ın getirildiği aktarıldı. Hollandalı antrenörün Göztepe karşılaşmasında takımın başında olması bekleniyor.

MİLLİ ARAYA KADAR 4 MAÇTA TAKIMIN BAŞINDA OLACAK

Dirk Kuyt'ın yeni teknik direktör belirlenene kadar Fenerbahçe'yi çalıştırması planlanıyor. Hollandalı antrenörün milli araya kadar Göztepe ve Liverpool ile Kadıköy'de oynanacak karşılaşmaların yanı sıra Çorum ve Kocaelispor deplasmanlarında da görev yapması bekleniyor. Sarı-lacivertli yönetimin ise milli ara öncesinde yeni teknik direktörünü belirlemeyi hedeflediği ifade ediliyor.

DİRK KUYT'IN ANTRENÖRLÜK KARİYERİ

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Dirk Kuyt, antrenörlük kariyerinde hem altyapı hem de A takım seviyesinde görev yaptı. Feyenoord U19 takımını çalıştıran Hollandalı isim, daha sonra ADO Den Haag ve Belçika temsilcisi Beerschot'un teknik direktörlüğünü üstlendi. Kuyt, Beerschot ile 2024 yılında Belçika İkinci Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşadı.