Derbi sonrası Volkan Demirel bombayı patlattı: Evet, istiyorum

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 2-1 mağlup olduğu derbinin ardından eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel, Kısa Paslar kanalında karşılaşmayı değerlendirdi. İsmail Kartal'ın maç öncesindeki açıklamalarını ve derbideki tercihlerini eleştiren Demirel, Fenerbahçe'nin başına geçme hedefi hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.

İSMAİL KARTAL'A ELEŞTİRİLERDE BULUNDU

Fenerbahçe'nin derbiye daha cesur başlaması gerektiğini belirten Volkan Demirel, İsmail Kartal'ın maç öncesinde beraberliğe ilişkin yaptığı açıklamayı doğru bulmadığını söyledi.

Demirel, "Fenerbahçe takımının hocası hani kazanamıyorsak da beraberlikle ayrılalım dememesi lazım ki Galatasaray maçında" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli takımın ilk yarıda yeterince etkili olamadığını dile getiren Demirel, oyuncu değişikliklerinin ardından Fenerbahçe'nin oyuna ortak olmaya başladığını belirtti.

"İSMAİL HOCA'YI ÇOK SEVİYORUM AMA..."

İsmail Kartal'a duyduğu saygıyı vurgulayan Demirel, eleştirilerinin kişisel olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çok da seviyorum kendisini, eleştirmek de istemiyorum ama buraya da çıkıyorsak bazı şeyleri söylemek zorundayız. Ya bu zorunlu hissettiğim için söylüyorum, yoksa saygıda hiçbir zaman kusur etmeyiz hiçbirimiz ama biraz ben maçtan önceki açıklamaları doğru bulmadım."

"BEN ZATEN FENERBAHÇELİYİM"

Programda kendisinin Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü istediği yönündeki yorumlara da değinen Volkan Demirel, geçmişte yaptığı açıklamaların farklı şekilde aktarıldığını söyledi.

Demirel, "İsteseydim içeride olurdum diye bir şey yok. Ben zaten Fenerbahçeliyim. İsteseler de istemeseler de ben zaten oradayım yani. Ruhumla oradayım, bedenimle oradayım, içimdeki heyecanla oradayım, gururla oradayım" dedi. Roma maçının ardından kendisinin İsmail Kartal'ın yerine geçmek istediği şeklinde yorumlar yapıldığını hatırlatan Demirel, böyle bir talepte bulunmadığını vurguladı.

"EVET İSTİYORUM, ARZULUYORUM AMA BUNUN ZAMANI VAR"

Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünün kariyerindeki hedeflerden biri olduğunu gizlemeyen Demirel, şu ifadeleri kullandı:

"Evet istiyorum, arzuluyorum ama bunun zamanı var. Ben demiyorum ki yarın geleyim veya Roma maçından sonra ben demedim ki ben geleyim diye. Öyle bir şey yok."

Fenerbahçe'de 18 yıl bulunduğunu ve kulüpte antrenörlük de yaptığını hatırlatan Demirel, teknik direktörlük kariyerini bu hedef doğrultusunda sürdürdüğünü anlattı.

"BENİM DE BİR HEDEFİM VAR, NASİP OLACAK"

Volkan Demirel, gelecekte Fenerbahçe'nin başına geçme arzusunu şu sözlerle dile getirdi:

"Herkesin bir hedefi var, benim de bir hedefim var. İnşallah bir gün de o nasip olacak. Nasip olduğunda da elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar, fikrimizin döndüğü kadar, ağzımızın anlatabildiği kadar Fenerbahçeliliği öne koymaya çalışacağız yani. Benim tek derdim bu."

Demirel'in hem İsmail Kartal'a yönelik eleştirileri hem de Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü istediğini açıkça dile getirmesi dikkat çekti. Açıklamalar, sarı-lacivertli takımın teknik direktörlük koltuğuna talip olunduğu yönündeki yorumları da beraberinde getirdi.