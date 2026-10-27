Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu - Son Dakika
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Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu

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Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu
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Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu
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Talasemi majörle mücadele eden ve ilik nakli için biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açıklanan DNA testi sonucunda, annesinin işaret ettiği kişinin Hamid’in babası olduğu ortaya çıktı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan ve hikayesiyle tüm Türkiye'yi hüzünlendiren Talasemi majör hastalığıyla mücadele eden 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz’ın biyolojik babası belli oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açıklanan DNA testi sonucuna göre, annesi Nihal Beyit’in işaret ettiği 'Sakallı Hamid' olarak bilinen kişinin Hamid’in babası olduğu ve babalık ihtimalinin yüzde 99,9 çıktığı belirtildi.

İLİK NAKLİ İÇİN GERÇEK BABASINI ARIYORDU

Akdeniz anemisi olarak bilinen talasemi majörün ağır türüyle mücadele eden Hamid, yaşamını sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğu ilik nakli nedeniyle biyolojik babasını arıyordu. Kendisi büyüten Mehmet Sağbaş’ın biyolojik babası olmadığını öğrenen genç adam, gerçek babasının kimliğini öğrenmek için annesi Nihal Beyit’ten yardım istemişti.

Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu

Annenin bu kişiyi açıklamamaktaki ısrarı, yayınların ihbar kabul edilmesiyle Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın harekete geçmesine yol açtı; Nihal Beyit 'soy bağını değiştirme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi, Hamid'in dayısı Mehmet Yorulmaz ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Beyit, jandarmadaki ifadesinde İzmir dışında yaşayan, kız kardeşinin komşusu olan ve çevresinde 'Sakallı Hamid' diye bilinen bir adamı işaret etti.

EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASI

Evli ve üç kız babası olan bu isim programa katılarak Nihal Beyit ile geçmişte kısa süreli bir ilişki yaşadıklarını, görüşmelerinin alkollü ortamlarda geçtiğini ve kendisine hamilelikten hiç söz edilmediğini anlattı. 'Çocuğum olabileceğini düşünmedim' diyen Sakallı Hamid, babalığı doğrulanırsa genç adama kemik iliği vereceğini 'İnsanlık vazifemiz' sözleriyle açıklayıp DNA testini kabul etmişti.

Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu

EKRANDA GÖRÜNMEK İSTEMEDİ

Anne Beyit’in işaret ettiği 'Sakallı Hamid' diye bilinen kişiyle yapılan DNA testinin sonucu programda açıklandı. Sonuca göre bahsi geçen kişinin babalığının yüzde 99,9 ihtimalle doğrulandığı bildirildi. Programa telefonla katılan biyolojik baba, ekrana çıkmadı.

ANNESİ TUTUKLANMIŞTI

Hamid’in babasını aradığı süreçte yaşananlar, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlatmasına neden olmuştu. Yayınların ihbar kabul edilmesinin ardından Hamid’in annesi Nihal Beyit ile dayısı Mehmet Yorulmaz gözaltına alınmıştı.

Mahkeme, anne Beyit’i “çocuğun soy bağını değiştirme” suçlamasıyla tutuklamıştı. Mehmet Yorulmaz hakkında ise adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verilmişti.

Akdeniz AnemisiMüge AnlıAkdenizMagazinSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Tolga Akdemir Tolga Akdemir:
    Tiktokta sürekli yayın açar oldu şimdi 1 0 Yanıtla
  • Remzi YILMAZ Remzi YILMAZ:
    BABASI BEN DEĞİLİM KİMSE BANA BAKMASIN 0 0 Yanıtla
    Fatih Aslan Fatih Aslan:
    Ne iğrenç bir yorum yapıyorsun ayıp 0 0
  • Mehmet Ali Karatay Mehmet Ali Karatay:
    şüphelilerin arasındasın sen de 0 0 Yanıtla
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