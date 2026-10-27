Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Isparta-Antalya kara yolunda Kazak Tüneli yakınlarında bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle kara yolunda trafik aksadı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Isparta’da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
KAZAK TÜNELİ YAKINLARINDA DEVRİLDİ
Isparta-Antalya kara yolunun Kazak Tüneli yakınlarında ilerleyen yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.
1 ÖLÜ, 7 YARALI
İlk belirlemelere göre kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.
TRAFİKTE AKSAMALAR YAŞANDI
Kaza nedeniyle kara yolunda trafikte aksamalar yaşandı. Ekiplerin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Kaynak: DHA
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