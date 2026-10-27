Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

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Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
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Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
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Isparta-Antalya kara yolunda Kazak Tüneli yakınlarında bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle kara yolunda trafik aksadı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Isparta’da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Isparta- <a class='keyword-sd' href='/antalya/' title='Antalya'>Antalya</a> kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

KAZAK TÜNELİ YAKINLARINDA DEVRİLDİ

Isparta-Antalya kara yolunun Kazak Tüneli yakınlarında ilerleyen yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. 

Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

1 ÖLÜ, 7 YARALI

İlk belirlemelere göre kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

TRAFİKTE AKSAMALAR YAŞANDI

Kaza nedeniyle kara yolunda trafikte aksamalar yaşandı. Ekiplerin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Kaynak: DHA
OtomobilJandarmaİtfaiyeIspartaAntalyaGüncelTrafikAFADKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • bekir yapici bekir yapici:
    Avrupada otobüs motorlari belli bir devirden yukari cikmaz aracta 100 kmh. dan fazla sürat yapmaz elektronik olarak beyinden kitlidir,servisler acmaz ve polis sürekli tako üzerindenden sürat ve dinlenme kontrolu yapar, insan hayatini tehlikeye atan sürücünün personel tasima izni geri alinir ve insan tasimasina son verilir. 2 0 Yanıtla
  • MİRAYIN DÜNYASI MİRAYIN DÜNYASI:
    Bu Buzlu firmasına ait otobüsler ne kadar çok kazaya karışıyor, Bir kez Balıkesir giderken bindim pişman oldum çayur çuyur ediyor şoförler hep yaşlı kalp krizi riski olanlar 1 0 Yanıtla
    Metin Yalcin Metin Yalcin:
    Antalyada 6 ayda 2. Kazası bu firmanın .. 0 0
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