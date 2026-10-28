Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'tan seçim sonrası ilk açıklama: Hükümet kurmak için görüşmelere başladık bile - Son Dakika
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Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'tan seçim sonrası ilk açıklama: Hükümet kurmak için görüşmelere başladık bile

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Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett\'tan seçim sonrası ilk açıklama: Hükümet kurmak için görüşmelere başladık bile
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Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett\'tan seçim sonrası ilk açıklama: Hükümet kurmak için görüşmelere başladık bile
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İsrail'de genel seçimlerin ardından açıklanan sandık çıkış anketleri, Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğunun çoğunluğu kaybettiğini, ancak muhalefetin de hükümet kurmak için gereken 61 sandalyeye ulaşamadığını gösterdi. 13 sandalye kazanması beklenen Birlikte Partisi'nin lideri ve eski Başbakan Naftali Bennett, sonuçların ardından yaptığı ilk açıklamada Netanyahu'nun seçimleri kaybettiğini savunarak "Değişim bloğunun liderleri olarak bizler görüşmelere ve koordinasyona başladık bile" dedi.

İsrail'de 120 sandalyeli Knesset'in yeni üyelerini belirlemek için yapılan genel seçimlerin ardından koalisyon hesapları başladı. Sandık çıkış anketleri, Netanyahu liderliğindeki mevcut iktidar bloğunun çoğunluğu kaybettiğine işaret ederken muhalefetin de tek başına hükümet kurabilecek sandalye sayısına ulaşamadığını gösterdi.

BENNETT: BİZLER GÖRÜŞMELERE VE KOORDİNASYONA BAŞLADIK BİLE

Sandık çıkış anketlerinin açıklanmasının ardından ilk değerlendirmesini yapan eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Netanyahu yönetiminin seçimlerden yenilgiyle çıktığını savundu.

Bennett, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İttifaka dayalı Siyonist bir hükümet kurmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Netanyahu kaybetti; 7 Ekim hükümeti ise gönderilecek! Askerlikten kaçanlardan oluşan koalisyon, 68 sandalyeden 50 sandalyeye düştü."

Sonuçların henüz kesinleşmediğine dikkat çeken Bennett, "Resmi sonuçları sabırla bekleyeceğiz, zira hâlâ pek çok şey değişebilir. Ancak daha şimdiden, değişim bloğunun liderleri olarak bizler görüşmelere ve koordinasyona başladık bile" dedi.

LİKUD BİRİNCİ PARTİ OLDU ANCAK SANDALYE KAYBETTİ

İsrail devlet televizyonu KAN'ın yayımladığı sandık çıkış anketine göre Netanyahu'nun liderliğindeki Likud, 25 milletvekiliyle seçimleri ilk sırada tamamladı.

Mevcut Mecliste 32 sandalyeye sahip olan Likud'un, anket sonuçlarına göre 7 sandalye kaybetmesi bekleniyor.

Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un liderliğinde ilk kez seçimlere katılan Yashar Partisi ise 21 milletvekiliyle ikinci sıraya yerleşti.

Eski başbakanlar Naftali Bennett ve Yair Lapid'in liderliğindeki Beyahad (Birlikte) Partisi'nin de 13 sandalye kazanacağı öngörüldü.

FİLİSTİNLİLERİ TEMSİL EDEN PARTİLER KİLİT KONUMDA

Sandık çıkış anketlerine göre ne Netanyahu'yu destekleyen partiler ne de muhalif blok, hükümet kurmak için gerekli 61 sandalyelik çoğunluğa ulaşabildi.

Bu tablo, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin yeni hükümetin kurulması sürecinde belirleyici rol oynayabileceğine işaret etti.

Hadash, Taal ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Liste 11 milletvekili çıkarırken, Mansur Abbas liderliğindeki Raam Partisi (Birleşik Liste) ise Meclis'te 7 milletvekiliyle temsil edilecek.

Kesin sonuçların açıklanmasının ardından partiler arasındaki koalisyon görüşmelerinin hız kazanması bekleniyor.

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    Yorumlar (1)

  • 8rbkf8zwj8 8rbkf8zwj8:
    Yahudi politikasından vaz geçeceğini tahmin etmiyoruz zaten… gelen gideni aratmasın 0 0 Yanıtla
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