Maçı izlemek için televizyonunu açanlar şoke oldu - Son Dakika
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Maçı izlemek için televizyonunu açanlar şoke oldu

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Maçı izlemek için televizyonunu açanlar şoke oldu
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İspanya Kral Kupası 1. Tur karşılaşmasında CE Manacor, sahasında Villarreal ile karşı karşıya geldi. CE Manacor'un ev sahipliğinde oynanan karşılaşmanın yeşil zeminine çizilen çizgiler maça damga vurdu. Futbolcuların sık sık oyun alanı çizgilerini karıştırdığı anlar dikkat çekti. Futbolseverler de çizgilerin maçı izlemenin zorlaştırdığını belirterek eleştirilerde bulundu.

İspanya Kral Kupası 1. Tur mücadelesinde CE Manacor ile Villarreal karşı karşıya geldi. CE Manacor'un ev sahipliğinde gerçekleşen karşılaşma yeşil zemine çizilen çizgiler damga vurdu.

SAHA ÇİZGİLERİ MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ

Antrenman düzenleri için çizildiği tahmin edilen karmaşık saha çizgileri nedeniyle futbolcular maç sırasında sık sık taç, korner ve ceza sahası sınırlarını karıştırmakta güçlük çekti.

İZLEYENLERİ DE OLUMSUZ ETKİLEDİ

Karşılaşmayı ekran başından takip eden futbolseverler de iç içe geçen çizgilerin seyir zevkini olumsuz etkilediğini belirterek tepkilerini dile getirdi. Bu sıra dışı zemin görüntüsü, Kral Kupası gecesinin en çok konuşulan olayı haline geldi.

VillarrealİspanyaFutbolSporSon Dakika

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