Sergen Yalçın'ın ilk tercihi belli oldu! Yıldız futbolcuyu milli takıma çağırıyor - Son Dakika
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Sergen Yalçın'ın ilk tercihi belli oldu! Yıldız futbolcuyu milli takıma çağırıyor

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Sergen Yalçın\'ın ilk tercihi belli oldu! Yıldız futbolcuyu milli takıma çağırıyor
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A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kadro planlamasında Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Emirhan Topçu'nun öncelikli isimleri arasında olacağı belirtildi.

A Milli Futbol Takımı'nda Sergen Yalçın döneminin başlamasıyla birlikte yeni kadro yapılanması merakla beklenirken, deneyimli teknik adamın ilk hamlelerinden biri netleşti. 

EMİRHAN TOPÇU A MİLLİ TAKIM'A

Beşiktaş forması giyen yetenekli savunma oyuncusu Emirhan Topçu, Sergen Yalçın’ın milli takımdaki öncelikli isimleri arasında yer alıyor. 

Sergen Yalçın'ın ilk tercihi belli oldu! Yıldız futbolcuyu milli takıma çağırıyor

SAVUNMANIN KİLİT İSİMLERİNDEN BİRİ OLACAK

A Spor'un haberine göre; Milli takım savunma hattı için planlamalarını sürdüren Sergen Yalçın, Beşiktaşlı stoperi savunmanın kilit isimlerinden biri yapmayı hedefliyor. Emirhan Topçu'nun stoper mevkiinin yanı sıra sol bekte de görev yapabilmesi, teknik heyetin elini güçlendiren önemli bir etken olarak dikkat çekiyor.

A Milli Futbol TakımıEmirhan TopçuSergen YalçınMilli TakımBeşiktaşTürkiyeFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Ali Yurt Ali Yurt:
    Şimdiden taraf tutmaya başladı ganyanci 5 10 Yanıtla
  • v6bw9dw46m v6bw9dw46m:
    bundanda bi cacık olmucK anlaşılan 2 9 Yanıtla
  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Emirhan şu anda en iyi yerli defans oyuncusudur. 4 2 Yanıtla
  • tfzqnqx527 tfzqnqx527:
    Yani 50 tane Abdülkerim eder. daha hızlı 3 2 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    emirhan ne abi ya. halisaha arkadaslarini da cagirsin 3 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sergen Yalçın'ın ilk tercihi belli oldu! Yıldız futbolcuyu milli takıma çağırıyor - Son Dakika
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