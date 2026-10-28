İsrail'de sandıktan çıkan tablo Arapları sokağa döktü - Son Dakika
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İsrail'de sandıktan çıkan tablo Arapları sokağa döktü

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İsrail\'de sandıktan çıkan tablo Arapları sokağa döktü
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İsrail\'de sandıktan çıkan tablo Arapları sokağa döktü
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İsrail'de 7 Ekim 2023'ten sonra yapılan ilk genel seçimlerde, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerinin sandık çıkış anketlerine göre toplam 18 milletvekili çıkarması, Arap nüfusunun yoğun olduğu kentlerde coşkuyla karşılandı. Lod, Kafr Manda, Tayibe ve Nasıra'da cadde ve sokaklara dökülen kalabalıklar havai fişekler ve araç konvoylarıyla sevinç gösterilerinde bulundu.

İsrail'de 7 Ekim 2023’ten sonra gerçekleştirilen ilk genel seçimlerin ardından gözler yeni hükümetin nasıl kurulacağına çevrilirken, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler sandık çıkış anketlerine göre önemli kazanım elde etmesinin ardından Arap nüfusunun yoğun olduğu kentlerde kutlamalar başladı.

ARAP NÜFUSUN YOĞUN OLDUĞU KENTLERDE KUTLAMALAR

Lod, Kafr Manda ve Tayibe kentlerinde seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından çok sayıda İsrail vatandaşı Filistinli kutlamalar için sokaklara cadde ve sokaklara döküldü. Bazı bölgelerde havai fişekler atılırken, bazı bölgelerde ise araçlarla konvoy oluşturularak sevinç gösterilerinde bulunuldu.

Nasıra kentinde ise Arap partilerinin seçim merkezlerinde bir araya gelen destekçiler, sonuçları sevinç gösterileriyle karşıladı.

ARAP PARTİLERİ 18 MİLLETVEKİLİYLE KİLİT KONUMDA

İsrail'de yapılan genel seçimlerin ardından açıklanan sandık çıkış anketlerine göre, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 52, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu ise 50 milletvekili çıkardı. Böylece her iki blok da 120 sandalyeli Knesset'te hükümet kurmak için gereken 61 milletvekiline ulaşamazken, ülkede koalisyon belirsizliği ortaya çıktı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Hadash, Taal ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Liste 11 milletvekili çıkarırken, Mansur Abbas liderliğindeki Raam Partisi (Birleşik Arap Listesi) ise 7 sandalye kazandı. Böylece önceki seçimlerde toplam 10 milletvekili çıkaran Arap partilerinin sandalye sayısı 18'e yükseldi.

Her iki bloğun da Meclis çoğunluğunu sağlayamamasıyla birlikte, toplam 18 milletvekili çıkaran Arap partileri yeni hükümetin kurulması sürecinde kilit konuma geldi.

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SON DAKİKA: İsrail'de sandıktan çıkan tablo Arapları sokağa döktü - Son Dakika
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