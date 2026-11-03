Netanyahu'nun iktidarda kalma planı deşifre oldu! İsrailli muhalif liderden sert suçlamalar - Son Dakika
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Netanyahu'nun iktidarda kalma planı deşifre oldu! İsrailli muhalif liderden sert suçlamalar

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Netanyahu\'nun iktidarda kalma planı deşifre oldu! İsrailli muhalif liderden sert suçlamalar
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İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin ardından koalisyon hükümetinin kurulmasına ilişkin belirsizlik sürüyor. Muhalefetteki Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun siyasi geleceğini korumak amacıyla İran'la yeni bir çatışmayı gündeme getirebileceğini iddia ederek ülkenin yeni bir güvenlik kriziyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yönelik siyasi baskı artarken, muhalefet cephesinden dikkat çeken açıklamalar geldi. Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Netanyahu'yu seçim sonuçlarını kabul etmemekle ve iktidarını korumak uğruna ülkeyi tehlikeye atmakla suçladı. 

İran'la yeni bir çatışma ihtimaline de dikkat çeken Golan, Netanyahu'nun siyasi geleceğini kurtarmak için İsrail'i yeni bir felakete sürükleyebileceği uyarısında bulundu.

NETANYAHU'YA AĞIR SUÇLAMALAR

Yair Golan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Netanyahu'nun seçimleri kaybetmesine rağmen iktidarı bırakmaya yanaşmadığını ileri sürdü. İsrail Başbakanı'nı seçmen iradesini reddetmek, yalan söylemek, kışkırtmak ve toplumu bölmekle suçlayan Golan, Netanyahu'nun ülkeyi kendi mülkü gibi yönettiğini savundu.

Golan, Netanyahu'nun iktidarda kalma mücadelesinin İsrail'in güvenliğini tehlikeye attığını belirterek bu durumun sürmesine izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

YENİ HÜKÜMET ÇAĞRISI YAPTI

İsrailli muhalif lider, ülkede yeni bir değişim hükümetinin kurulması gerektiğini belirtti. Yahudiler ve Arapların bir arada yer alacağı, farklı kesimleri buluşturacak bir birlik hükümeti çağrısında bulunan Golan, böyle bir yönetimin hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmesi ve ülkenin güvenliğini sorumlu ellere teslim etmesi gerektiğini söyledi.

“NETANYAHU'NUN HER DAKİKASI İSRAİL'İN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATIYOR”

Netanyahu'nun görevde kaldığı her dakikanın İsrail'in güvenliği açısından yeni bir risk oluşturduğunu savunan Golan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Seçimler bitti. Netanyahu kaybetti. Şimdi sıra bizde: Sorumluluk almak, bir hükümet kurmak ve İsrail'i kurtarmak.”

Golan, siyasi değişimin daha fazla geciktirilmemesi gerektiğini belirterek muhalefete birlik ve sorumluluk çağrısında bulundu.

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