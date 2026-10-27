Balık tutmak için solucan ararken servet buldular: Toprağın altından 24 bin sikke çıktı

İsveç'te balık tutmak için solucan arayan bir çift, toprağı kazdıkları sırada binlerce tarihi sikkeyle karşılaştı. Yapılan incelemelerde 24 bin 100 gümüş sikke ve 144 tarihî eser bulunduğu belirlenirken çifte milyonlarca kron ödül verilmesi kararlaştırıldı.

Balık tutmak için çıktıkları sıradan bir gün, İsveçli bir çift için beklenmedik bir keşifle sonuçlandı. Solucan bulmak amacıyla toprağı kazan çift, yüzlerce yıl öncesinden kalan büyük bir hazineyi gün yüzüne çıkardı.

TOPRAKTAN BİNLERCE SİKKE ÇIKTI

Ağustos 2025'te, Södertälje yakınlarındaki Mörkö Yarımadası'nda gerçekleşen olayın ardından bölgeye arkeologlar çağrıldı. Yapılan kazılarda, bakır bir kazanın içerisinde saklanan binlerce gümüş sikkenin yanı sıra yüzük, kolye ucu ve çeşitli süs eşyaları bulundu.

İlk incelemelerde yaklaşık 20 bin sikke olduğu tahmin edilen koleksiyonun, ayrıntılı çalışmalar sonucunda 24 bin 100 gümüş sikke ve 144 farklı tarihî eserden oluştuğu belirlendi.

İSVEÇ TARİHİNİN EN BÜYÜK SİKKE DEFİNESİ

Arkeologların araştırmaları, eserlerin Viking Çağı ile erken Orta Çağ dönemlerine ait olduğunu ortaya koydu. Sikkelerin bir bölümünde 12. yüzyılda hüküm süren İsveç Kralı Knut Eriksson'un adının yer aldığı tespit edildi.

Hörningsholm Definesi olarak adlandırılan koleksiyon, İsveç'te bugüne kadar keşfedilen en büyük sikke definesi olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, buluntuların dönemin ticaret ilişkileri, ekonomik yapısı ve toplumsal yaşamına ilişkin önemli bilgiler sağlayabileceğini belirtti.

DEVLETTEN 4 MİLYON KRON ÖDÜL

Keşfin ardından tarihi eserleri yetkililere bildiren çift için milyonluk ödeme kararı alındı.

İsveç Ulusal Miras Kurulu, 21 Mayıs 2026'da açıkladığı kararla definenin devlet tarafından satın alınmasını ve bulan kişiye 4 milyon İsveç kronu ödenmesini kararlaştırdı.

Yetkililer, ödül miktarının belirlenmesinde eserlerin kültürel ve tarihî değerinin dikkate alındığını bildirdi. Söz konusu tutar, İsveç'te bir tarihî buluntu için kararlaştırılan en yüksek ödeme olarak kayıtlara geçti.