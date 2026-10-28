İsrailli bakandan kutlama yapan Araplara tehdit: İzin vermeyeceğiz

İsrailli bakandan seçim sonuçlarını kutlayan Araplara sert açıklama geldi. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Netanyahu koalisyonunun geride göründüğü ilk sandık çıkış anketlerinin ardından Gazze ve Batı Şeria'daki yerleşim politikalarına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

SMOTRICH'TEN KUTLAMA YAPAN ARAPLARA SERT SÖZLER

İsrail'de genel seçimlerin ardından açıklanan ilk sandık çıkış anketleri, Netanyahu hükümetinin parlamentoda çoğunluğa ulaşamayabileceğini gösterdi. İktidar koalisyonunun muhalefetin gerisinde görünmesi üzerine seçim sonuçlarını kutlayan Araplara İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'ten tepki geldi. Smotrich, Arapların Gazze'de İsrail yerleşimleri kurulmasını engelleyebileceklerini düşündükleri için kutlama yaptıklarını öne sürdü. İsrailli Bakan, Gazze'de Yahudi yerleşimleri kurulması yönündeki hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini savundu.

"GAZZE'DE YAHUDİ YERLEŞİMLERİ KURULACAK"

Smotrich, seçim gecesinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Araplar, Gazze'de İsrail yerleşimlerinin kurulmasını engellemede başarılı olacaklarını düşündükleri için kutlama yapıyorlar. Biz onlara hep şunu söylüyoruz: Başarılı olamayacaklar. Gazze'de Yahudi yerleşimleri kurulacak. Bazı ekranlarda Arapların bu gece kutlama yaptığını görüyorum. Bu yüzden size ve onlara şunu ilan ediyorum: Onların kutlama yapmasına izin vermeyeceğiz. Batı Şeria'daki "yerleşim devrimimizi" tersine çevirmeyi başaracaklarını düşündükleri için kutlama yapıyorlar."