Yıkım kararı verilen Kadıköy'deki 3 binanın sakinleri tahliyeye karşı çıktı: Elimizde tebligat yok - Son Dakika
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Yıkım kararı verilen Kadıköy'deki 3 binanın sakinleri tahliyeye karşı çıktı: Elimizde tebligat yok

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Yıkım kararı verilen Kadıköy\'deki 3 binanın sakinleri tahliyeye karşı çıktı: Elimizde tebligat yok
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Yıkım kararı verilen Kadıköy\'deki 3 binanın sakinleri tahliyeye karşı çıktı: Elimizde tebligat yok
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Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi Şefikbey Sokak'taki 3 binada kolon ve iç kısımlarda çatlaklar tespit edilince kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verildi. Binaları boşaltmaya gelen belediye ekiplerinden ek süre isteyen sakinler, resmi tebligat almadıklarını savundu. 62 daire ve 15 dükkanın bulunduğu binalarda hasta sakinler olduğunu belirten bir bina sakini, işlemi hukuka aykırı buldu.

Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi Şefikbey Sokak'ta bulunan 3 binanın kolonlarında ve iç kısımlarında oluşan çatlaklar nedeniyle kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı alındı. Tahliye için gelen belediye ekiplerine ek süre talebinde bulunan binada yaşayan kişiler ile ekipler arasında gerginlik yaşandı. Binadaki kişiler kendilerine resmi tebligat yapılmadığını iddia etti.

SİZ ÇIKTIKTAN SONRA TEBLİGAT GÖNDERECEĞİZ DİYORLAR

Binada yaşayan Recai Adilbey, "Resmi tebligatınız var mı? Yok. Elimize tebligat verin diyoruz, 'siz çıktıktan sonra tebligat göndereceğiz' diyorlar. Bu insanlar İstanbul'un çeşitli semtlerine dağılırlarsa tebligatları ellerine nasıl geçireceksiniz? Şimdi bu yaptığınız hukuksal bir şey değil. Hukuka aykırı bir işlem bu. Hiç kimse gelmedi. Şimdi 15 gündür bu tebligat gelmiyorsa hangi ivedilikle yazıyı 24 saatte elinize getirip de bize 'akşam 6'dan sabah 10'a kadar boşaltın' diyorsunuz? 'Evrak verin' diyoruz, evrak da vermiyorsunuz. Hangi yetkiyle bunu yapacaksınız?" dedi.

KANSER HASTAMIZ VAR, BU İNSANI NEREYE GÖTÜRECEKSİNİZ?

Bölgede 3 binada toplam 62 daire ve 15 dükkan bulunduğunu belirten Adilbey, "Arkadaşın bir tanesi beyin ameliyatını yeni geçirmiş ve evinde özel donanımlı makine kullanıyor. Kanser hastamız var, şeker hastası var, böbrek hastası var. Şimdi siz bu insanı nereye götüreceksiniz? Hangi kanunun hangi maddesinde var böyle bir şey? Bize bunu izah etsinler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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