Eisenkot'tan Netanyahu'ya uyarı: İsrail'in güvenliğini kendi siyasi ihtiyaçların için kullanmaya cüret etme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eisenkot'tan Netanyahu'ya uyarı: İsrail'in güvenliğini kendi siyasi ihtiyaçların için kullanmaya cüret etme

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Eisenkot\'tan Netanyahu\'ya uyarı: İsrail\'in güvenliğini kendi siyasi ihtiyaçların için kullanmaya cüret etme
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Eisenkot\'tan Netanyahu\'ya uyarı: İsrail\'in güvenliğini kendi siyasi ihtiyaçların için kullanmaya cüret etme
Haber Videosu

İsrail'de genel seçimlerin ardından açıklanan sandık çıkış anketlerinde muhalefet blokunun öne çıkması üzerine eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, doğrudan Başbakan Binyamin Netanyahu'ya seslenerek uyarıda bulundu. Seçmenlerin Netanyahu'nun görevine devam etmesine karşı oy kullandığını savunan Eisenkot, "İsrail'in güvenliğini kendi siyasi ihtiyaçların için kullanmaya sakın cüret etme" dedi. Eisenkot, Netanyahu'nun yerine yeni bir hükümet kurmak için derhal harekete geçeceğini de söyledi.

İsrail'de dört yıl aradan sonra yapılan genel seçime ilişkin sandık çıkış anketlerinde yarışı önde götüren muhalefet blokunun lideri, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya seslendi.

“İSRAİL'İN GÜVENLİĞİNİ KENDİ SİYASİ İHTİYAÇLARIN İÇİN KULLANMAYA SAKIN CÜRET ETME”

Seçmenlerin Netanyahu yönetimine karşı oy kullandığını belirten Eisenkot, "İsrail halkı, Netanyahu'nun İsrail Başbakanı olarak görevine devam etmesine karşı oy kullandı. Netanyahu bu gece kendisini, çok daha geniş ve güçlü bir ana akım Siyonist çoğunlukla karşı karşıya buluyor" dedi.

Eisenkot, artık yetkisi ve güveni olmayan bir geçiş dönemi başbakanı olarak nitelendirdiği Netanyahu'ya doğrudan uyararak, "Netanyahu, İsrail'in güvenliğini kendi siyasi ihtiyaçların için kullanmaya sakın cüret etme" ifadelerini kullandı.

Eisenkot'tan Netanyahu'ya uyarı: İsrail'in güvenliğini kendi siyasi ihtiyaçların için kullanmaya cüret etme

"YENİ HÜKÜMET İÇİN DERHAL HAREKETE GEÇECEĞİM"

ABD merkezli X platformundaki hesabından da bir paylaşımda bulunan Eisenkot, sandık çıkış anketlerinin İsrail vatandaşlarının büyük çoğunluğunun "Netanyahu ve 7 Ekim hükümetine güven duymadığını" gösterdiğini savundu.

Eisenkot, "Halkın iradesini vakit kaybetmeden hayata geçirmek, Netanyahu hükümetinin yerine geçmek ve bir an önce herkes için zorunlu askerliği savunan siyonist bir hükümet kurmak amacıyla derhal harekete geçeceğim." ifadesini kullandı.

İsrailli oyuncu Gal Gadot, seçimlerde oy kullandı! Sandık başında rengini de belli ettiİsrailli oyuncu Gal Gadot, seçimlerde oy kullandı! Sandık başında rengini de belli etti İsrailli bakandan kutlama yapan Araplara tehdit: İzin vermeyeceğizİsrailli bakandan kutlama yapan Araplara tehdit: İzin vermeyeceğiz Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'tan seçim sonrası ilk açıklama: Hükümet kurmak için görüşmelere başladık bileEski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'tan seçim sonrası ilk açıklama: Hükümet kurmak için görüşmelere başladık bile İsrail'deki seçimlerden koalisyon belirsizliği çıktı! İşte olası 3 senaryoİsrail'deki seçimlerden koalisyon belirsizliği çıktı! İşte olası 3 senaryo İsrail'de şaşırtan görüntüler! Kaybeden cephede kutlama varİsrail'de şaşırtan görüntüler! Kaybeden cephede kutlama var
Binyamin NetanyahuHükümetİsrailGüncelDünyaSeçimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüşmeler başladı Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor Görüşmeler başladı! Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor
İstanbul’da metro çilesi Vatandaş 50 dakika bekletildi İstanbul'da metro çilesi! Vatandaş 50 dakika bekletildi
Yıkım kararı verilen Kadıköy’deki 3 binanın sakinleri tahliyeye karşı çıktı: Elimizde tebligat yok Yıkım kararı verilen Kadıköy'deki 3 binanın sakinleri tahliyeye karşı çıktı: Elimizde tebligat yok
AK Parti Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşinin de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında tedbir kararı iddiası AK Parti Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşinin de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında tedbir kararı iddiası
Bülent Uygun, İsmail Kartal’ın koltuğuna talip oldu Bülent Uygun, İsmail Kartal'ın koltuğuna talip oldu
Balık tutmak için solucan ararken servet buldular: Toprağın altından 24 bin sikke çıktı Balık tutmak için solucan ararken servet buldular: Toprağın altından 24 bin sikke çıktı
İsrail’de oylar sayılmaya başlandı Netanyahu dönemi bitmek üzere, işte ilk sonuçlar İsrail'de oylar sayılmaya başlandı! Netanyahu dönemi bitmek üzere, işte ilk sonuçlar
Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı’na geri dönüyor Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'na geri dönüyor
Sergen Yalçın’ın ilk tercihi belli oldu Yıldız futbolcuyu milli takıma çağırıyor Sergen Yalçın'ın ilk tercihi belli oldu! Yıldız futbolcuyu milli takıma çağırıyor
Gebze’deki kebapçı cinayetinde tutuklama: Şüphelinin kardeşinin ölümünün intikamını aldığı ileri sürüldü Gebze'deki kebapçı cinayetinde tutuklama: Şüphelinin kardeşinin ölümünün intikamını aldığı ileri sürüldü
03:29
İsrailli oyuncu Gal Gadot, seçimlerde oy kullandı Sandık başında rengini de belli etti
İsrailli oyuncu Gal Gadot, seçimlerde oy kullandı! Sandık başında rengini de belli etti
02:16
İsrailli bakandan kutlama yapan Araplara tehdit: İzin vermeyeceğiz
İsrailli bakandan kutlama yapan Araplara tehdit: İzin vermeyeceğiz
02:12
Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett’tan seçim sonrası ilk açıklama: Hükümet kurmak için görüşmelere başladık bile
Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'tan seçim sonrası ilk açıklama: Hükümet kurmak için görüşmelere başladık bile
01:53
İsrail’deki seçimlerden koalisyon belirsizliği çıktı İşte olası 3 senaryo
İsrail'deki seçimlerden koalisyon belirsizliği çıktı! İşte olası 3 senaryo
22:52
Görevinden istifa eden İsmail Kartal’dan flaş itiraf
Görevinden istifa eden İsmail Kartal'dan flaş itiraf
22:03
İsrail’de oylar sayılmaya başlandı Netanyahu dönemi bitmek üzere, işte ilk sonuçlar
İsrail'de oylar sayılmaya başlandı! Netanyahu dönemi bitmek üzere, işte ilk sonuçlar
21:03
İstanbul’da sel manzaraları Hızla gelen sular, bahçe duvarını yıktı
İstanbul'da sel manzaraları! Hızla gelen sular, bahçe duvarını yıktı
20:55
İşte Fenerbahçe’nin Göztepe maçındaki yeni hocası
İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçındaki yeni hocası
18:32
Yangın daha da büyüyor Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye çok sert yanıt
Yangın daha da büyüyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çok sert yanıt
18:01
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte listede başı çeken 3 ilimiz
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte listede başı çeken 3 ilimiz
15:20
İsrail seçimlerinde katılım 1973’ten bu yana en yüksek seviyede Panikleyen Netanyahu’dan mesaj bombardımanı
İsrail seçimlerinde katılım 1973'ten bu yana en yüksek seviyede! Panikleyen Netanyahu'dan mesaj bombardımanı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 03:44:41. #.0.2#
SON DAKİKA: Eisenkot'tan Netanyahu'ya uyarı: İsrail'in güvenliğini kendi siyasi ihtiyaçların için kullanmaya cüret etme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei