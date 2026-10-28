İsrail'de Araplardan Ben-Gvir'e seçim gecesi mesajı: Yallah Ben Gvir - Son Dakika
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İsrail'de Araplardan Ben-Gvir'e seçim gecesi mesajı: Yallah Ben Gvir

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İsrail\'de Araplardan Ben-Gvir\'e seçim gecesi mesajı: Yallah Ben Gvir
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İsrail\'de Araplardan Ben-Gvir\'e seçim gecesi mesajı: Yallah Ben Gvir
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İsrail'de gerçekleşen genel seçimlerde kesin olmayan sonuçların ardından kutlama yapan bazı Arap seçmenler, İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir'e "Yallah Ben Gvir" sözleriyle seslendi. Hükümet kurma hesaplarında ise Arap partileri kilit konuma geldi.

İsrail'de Arap seçmenlerden bazıları, ilk sandık çıkış anketlerinde Netanyahu koalisyonunun muhalefetin gerisinde kalmasını kutladı. Kutlamalar sırasında Itamar Ben-Gvir'e yönelik "Yallah Ben Gvir" sloganı dikkat çekti.

ARAP SEÇMENLERDEN BEN-GVIR'E MESAJ

İsrail'de genel seçimler için oy verme işleminin tamamlanmasının ardından ilk sandık çıkış anketleri açıklandı. Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi seçim yarışında önde görünürken koalisyon ortaklarının beklenen sandalye sayısına ulaşamaması dikkat çekti. İlk sonuçların ardından bazı Arap seçmenler kutlama yapmaya başladı. Kutlamalara katılanların İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir'e yönelik sözleri, seçim gecesinin dikkat çeken görüntüleri arasında yer aldı.

İsrail'de Araplardan Ben-Gvir'e seçim gecesi mesajı: Yallah Ben Gvir

"YALLAH BEN GVIR" DİYE SESLENDİLER

İlk sandık çıkış anketlerini kutlayan Arap seçmenler, Itamar Ben-Gvir'e yönelik slogan attı. Kutlamalarda "Yallah Ben Gvir" ifadeleri kullanıldı.

ARAP PARTİLERİ KİLİT KONUMA GELDİ

Seçim sonuçlarına ilişkin ilk tahminler, Filistinli vatandaşları temsil eden partilerin parlamentodaki önemini artırdı. Netanyahu'yu destekleyen partilerin 50, muhalefet bloğunun ise 52 sandalyede kalmasıyla hükümet kurma hesaplarında diğer siyasi partilerin desteği belirleyici hale geldi. Filistinli vatandaşları temsil eden partiler, iki ana bloğun da çoğunluğa ulaşamaması nedeniyle kilit konuma geldi.

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SON DAKİKA: İsrail'de Araplardan Ben-Gvir'e seçim gecesi mesajı: Yallah Ben Gvir - Son Dakika
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