Antalya Demre\'de sel seraları ve yolları vurdu, birçok ev ve iş yeri zarar gördü

'ÇOK BÜYÜK BİR FELAKET YAŞIYORUZ'

Antalya'da kuvvetli sağanağın ardından sel ve su baskınlarının yaşandığı Demre ilçesinin Belediye Başkanı Fahri Duran, 15 gün önce meydana gelen selden daha etkili bir durumla karşı karşıya olduklarını söyledi. Başkan Duran, "Geçen seferden daha etkili bir yağmurla karşı karşıyayız. Yukarıdaki bütün dereler Çevreli'nin içinden geçiyor. Seralar tamamen berbat oldu. Üçağız Meydanı geçen sefer biraz yapmıştık, yine aynı oldu. Yavu'da düden çalışmıyor. Karayolları; tamamen yol kapalı. Şu an ilçemizde çok büyük bir felaket yaşıyoruz" dedi.

'HER YERDEN YAĞMUR SUYU VE ÇAMUR GİRDİ'

Demre'de selin yarattığı hasar, sabah saatlerinde netleşti. Birçok noktanın, sel sularının getirdiği moloz yığınları ve çamur birikintileriyle dolduğu görüldü. Bazı evler sel suları nedeniyle zarar görürken, bazı yollarda çökmeler meydana geldi, araçlar da selden etkilendi. Evi sel sularıyla dolan bir vatandaş, "Çok büyük sel oldu. Evimize her yerden yağmur suyu ve çamur girdi. Oturacak hal yok. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Çok kötü. Diyecek bir şeyim yok. Bu ikinci defa oldu. Temizledik, düzenledik, tekrar oldu. Hiçbir şeyin kullanılabilecek hali kalmadı. Ne yapacağız, biz de bilmiyoruz" diye konuştu.

Evi sular altında kalan başka bir vatandaş da "Dün akşamdan beri böyle mücadele ettik. Geldiğimizde sabah bir şey kalmaz diyordum. Ama yine de dört duvar kalmış. Kullanılacak bir şeyim yok. Maddiyat bir yana, ruhsal yönden de çok büyük çöküş yaşanıyor" dedi.

SELDEN EN FAZLA DEMRE ETKİLENDİ

Öte yandan Aksu, Kepez, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde de etkili olan yağışlar nedeniyle su baskınları, mahsur kalma olayları ve ağaç devrilmeleri yaşandı. İhbarların ardından harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, olaylara müdahale etti. Selden en fazla etkilenen bölgeler arasında yer alan Demre ilçesinin Yavu, Çevreli ve Üçağız mahallelerinde evler, iş yerleri, seralar ve altyapı zarar gördü. Bölgede ekiplerin çalışması sürerken; Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmaların sürdüğünü söyledi.