Antakya\'nın depremde yıkılan Atatürk Caddesi, 3 yıl aradan sonra Cumhuriyet Bayramı\'nı ağırladı

Neyzen Erdinç Bal:

Bir Hatay'lı ve Antakya'lı olarak bizim için bu acı asla dinmeyecek. İlk gece oradaydım. Mahşer yeri gibiydi. Allah'ım bir daha yaşatmasın. Bize en çok dokunan, çocukluk ve gençlik anılarımızın yok olması oldu. Caddeler, sokaklar, anılar hepsi hayal oldu. Şimdi bu fotograflara bakamıyorum bile. Tabi ki çok canlarımız da gitti. Rabbim kimseye yaşatmasın.