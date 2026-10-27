Aziz Yıldırım'ın kaza yaptıktan sonra durmadığını gören taraftarın tepkisi olay oldu - Son Dakika
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Aziz Yıldırım'ın kaza yaptıktan sonra durmadığını gören taraftarın tepkisi olay oldu

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Aziz Yıldırım\'ın kaza yaptıktan sonra durmadığını gören taraftarın tepkisi olay oldu
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Aziz Yıldırım\'ın kaza yaptıktan sonra durmadığını gören taraftarın tepkisi olay oldu
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İsmail Kartal'ın istifasını kabul eden Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nden ayrıldı. Oldukça sinirli olduğu gözlemlenen Aziz Yıldırım, tesis çıkışında park halinde bulunan bir araca çarptı. İsmail Kartal için tesislere giden bir taraftar, Aziz Yıldırım'ın araca çarpmasının ardından durmadığını görünce ''Eee gitti'' yorumunda bulunarak şaşkınlığını gizleyemedi.

Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal’ın istifasıyla başlayan hareketli saatler, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde gergin anlara sahne oldu. Deneyimli çalıştırıcının istifasını kabul eden Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Genel Sekreter Mahmut Uslu, tesislerdeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından alandan ayrıldı.

TESİS ÇIKIŞINDA TALİHSİZ KAZA

Görüşmelerin sona ermesiyle birlikte Can Bartu Tesisleri'nden çıkan Başkan Aziz Yıldırım’ın son derece öfkeli ve sinirli olduğu gözlemlendi. Tesis kapısında kendisini bekleyen yoğun basın mensubu kalabalığı ve canlı yayın kameralarını karşısında bulan Yıldırım, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde duran bir araca çarptı.

''EEE GİTTİ!''

Olayın ardından durmayarak yoluna devam eden sarı-lacivertli kulübün başkanının bu anları canlı yayınlara anbean yansıdı. İsmail Kartal’a destek vermek amacıyla tesislere gelen bir taraftar ise Aziz Yıldırım'ın kazanın ardından aracın durmadan uzaklaştığını görünce "Eee gitti" sözleriyle şaşkınlığını gizleyemedi.

ZARARINI KARŞILAYACAK

HT Spor muhabiri Esra İnce'nin haberine göre; Durumu yetkililere bildiren Aziz Yıldırım, çarptığı aracın tüm masrafını karşılayacak. 

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • muhammedbayrm muhammedbayrm:
    napicakti durup senle rapormu yazicakti 14 7 Yanıtla
    Hudson Hawk Hudson Hawk:
    Evet aslında, adam belli ki olaya şahit, Aziz Yıldırım durup rapor yazmalı ve şahit olan da rapora dahil olmalı. 4 5
    Mutlu Deveci Mutlu Deveci:
    Tabiki duracak ne demek 2 0
    Seko Seko Seko Seko:
    Hareketlere bak 75 yaşına gelmiş halen enteresan hareketler yapiyor 1 0
  • Heisenberg Heisenberg:
    ne masrafı Allah’ını seversen o adam için o arabanın ederi mi var 8 4 Yanıtla
  • Hakki Devran Hakki Devran:
    Yaşlılar için sağlık kontrolü sıklaştırılmalı. 7 3 Yanıtla
    sait özsavaş sait özsavaş:
    adamın yüzüne 50 tane flaş tutmuşlar zaten kafasında Bir ton sorunum var umrumda da değil yani öder masrafını geçer karşıya Niye vakit kaybetsin 0 0
  • Okur 9205 Okur 9205:
    adam gider yenisini alır sahibine 7 1 Yanıtla
  • scetinaltintas scetinaltintas:
    araç pert oldu 3 2 Yanıtla
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