Bülent Uygun, İsmail Kartal\'ın koltuğuna talip oldu

Fenerbahçe'de İsmail Kartal’ın istifasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merakla beklenirken, deneyimli çalıştırıcı Bülent Uygun sarı-lacivertli kulübün teknik direktörlüğüne talip olduğunu açıkladı.

''BİZ BU İŞİ YAPARIZ''

Sarı-lacivertli kulübün mevcut durumuna ilişkin Tivibu Spor'da değerlendirmelerde bulunan Bülent Uygun, takımın başında kriz ve baskı yönetimini üstlenebilecek güçlü bir lider durması gerektiğini vurguladı. Uygun, açıklamasında "8 ay suçsuz yere hapis yattım. Antrenman bilimi üzerine kitap yazdım. Düşmüş takımları alıp kurtardım. Fenerbahçe'ye cesur, baskıyı ve krizi yönetecek, taktisyen, realitesini ortaya koyacak lider bir teknik direktöre ihtiyaç var. Aykut Kocaman da, ben de, Volkan Demirel de bu işi yerine getirir. Ama Montella getiremez. Biz bu işi yaparız. Makama değil, şampiyonluğa talibiz. Fenerbahçe'ye teknik direktör olduğumuzda şampiyonlukta görüşürüz.'' ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN ŞAMPİYONLUK VURGUSU

Sosyal medya hesabından da bir mesaj yayımlayan tecrübeli teknik adamın paylaşımında, "Fenerbahçe'de şampiyon olmak için saha kenarında olmak istiyorum." ifadeleri yer aldı.