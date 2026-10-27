Bülent Uygun, İsmail Kartal'ın koltuğuna talip oldu - Son Dakika
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Bülent Uygun, İsmail Kartal'ın koltuğuna talip oldu

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Bülent Uygun, İsmail Kartal\'ın koltuğuna talip oldu
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Ünlü teknik adam Bülent Uygun, İsmail Kartal'ın istifasının ardından açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de göreve talip olduğunu ifade eden deneyimli hoca, "8 ay suçsuz yere hapis yattım. Antrenman bilimi üzerine kitap yazdım. Düşmüş takımları alıp kurtardım. Fenerbahçe'ye cesur, baskıyı ve krizi yönetecek, taktisyen, realitesini ortaya koyacak lider bir teknik direktöre ihtiyaç var. Aykut Kocaman da, ben de, Volkan Demirel de bu işi yerine getirir. Ama Montella getiremez'' sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal’ın istifasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merakla beklenirken, deneyimli çalıştırıcı Bülent Uygun sarı-lacivertli kulübün teknik direktörlüğüne talip olduğunu açıkladı. 

''BİZ BU İŞİ YAPARIZ''

Sarı-lacivertli kulübün mevcut durumuna ilişkin Tivibu Spor'da değerlendirmelerde bulunan Bülent Uygun, takımın başında kriz ve baskı yönetimini üstlenebilecek güçlü bir lider durması gerektiğini vurguladı. Uygun, açıklamasında "8 ay suçsuz yere hapis yattım. Antrenman bilimi üzerine kitap yazdım. Düşmüş takımları alıp kurtardım. Fenerbahçe'ye cesur, baskıyı ve krizi yönetecek, taktisyen, realitesini ortaya koyacak lider bir teknik direktöre ihtiyaç var. Aykut Kocaman da, ben de, Volkan Demirel de bu işi yerine getirir. Ama Montella getiremez. Biz bu işi yaparız. Makama değil, şampiyonluğa talibiz. Fenerbahçe'ye teknik direktör olduğumuzda şampiyonlukta görüşürüz.'' ifadelerini kullandı. 

SOSYAL MEDYADAN ŞAMPİYONLUK VURGUSU

Sosyal medya hesabından da bir mesaj yayımlayan tecrübeli teknik adamın paylaşımında, "Fenerbahçe'de şampiyon olmak için saha kenarında olmak istiyorum." ifadeleri yer aldı. 

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Tolga Noyin Tolga Noyin:
    hayır haketmiyor, İsmail kartaldan hiç bir farkı ve başarısı yok 2 0 Yanıtla
    necati çolak necati çolak:
    En başarılı dediğiniz Mourinho geldi de ne oldu billurum 0 0
  • Fikret Tutan Fikret Tutan:
    Ta en başından beri söylüyorum Fenerbahçe'nin tek kurtuluşu Bülent Uygundur Aziz Yıldırım en başında Bülent Uygunu getirmeliydi 0 1 Yanıtla
  • sertipboy61 sertipboy61:
    Bende Bülent uygun derim 0 1 Yanıtla
  • E. Konez E. Konez:
    bence mantikli,zaten fb de küme düsecek bu gidişle. anca bu kurtarir?? 0 0 Yanıtla
  • Engin Aras Engin Aras:
    Aykut kocaman gelmeli en ideal odur. 0 0 Yanıtla
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