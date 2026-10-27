Ayrılık an meselesi! İsmail Kartal'ın koltuğuna 3 aday var - Son Dakika
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Ayrılık an meselesi! İsmail Kartal'ın koltuğuna 3 aday var

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Ayrılık an meselesi! İsmail Kartal\'ın koltuğuna 3 aday var
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Ayrılık an meselesi! İsmail Kartal\'ın koltuğuna 3 aday var
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Galatasaray karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği tartışılmaya başlandı. Sarı-lacivertli kulübe yakın bazı hesaplarda Kartal ile yolların ayrıldığı öne sürülürken, henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olası bir ayrılık durumunda ise teknik direktörlük koltuğu için 3 isim konuşuluyor.

Fenerbahçe'de Galatasaray karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği tartışma konusu oldu. Sarı-lacivertli kulübe yakın bazı sosyal medya hesapları, deneyimli teknik adamla yolların ayrıldığını öne sürdü. Ancak Fenerbahçe yönetiminden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İSMAİL KARTAL'IN YERİNE 3 ADAY

İsmail Kartal'ın takımdan ayrılması ihtimaline karşılık Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğu için değerlendirebileceği isimler de konuşulmaya başlandı. İddialara göre sarı-lacivertlilerin olası bir ayrılık durumunda kapısını çalabileceği isimler Vincenzo Montella, Antonio Conte ve Volkan Demirel.

GÖZLER YÖNETİMDEN GELECEK KARARDA

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın görevine devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar kulüpten gelecek açıklamayı beklerken, teknik direktör değişikliği ihtimaliyle birlikte Montella, Conte ve Demirel'in isimleri öne çıkıyor.

Ayrılık an meselesi! İsmail Kartal'ın koltuğuna 3 aday var
Ayrılık an meselesi! İsmail Kartal'ın koltuğuna 3 aday var
Ayrılık an meselesi! İsmail Kartal'ın koltuğuna 3 aday var
Vincenzo MontellaVolkan Demirelİsmail KartalGalatasarayFenerbahçeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Panther Panthera Panther Panthera:
    Volkan Adamdir ve fenerbahce cocugudur. Gerisi hikaye 8 6 Yanıtla
  • Fuat göker Fuat göker:
    Aykut kocaman başka çare yok 1 6 Yanıtla
  • Tandogan Dogan Tandogan Dogan:
    Conte gelsin 4 2 Yanıtla
  • mevlut cetin mevlut cetin:
    Aman Aykut la anlaşmayın. Anlaşırsanız şampiyon olursunuz. Abudik ubifik adamlarla anlaşın 1 4 Yanıtla
  • haydar topçu haydar topçu:
    Bunlar gelecekse İsmail hoca devam etse daha iyi olur 1 2 Yanıtla
    remzi üney remzi üney:
    sen kimi istiyorsun, söyle onu alsınlar. 2 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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