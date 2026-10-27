Ayrılık an meselesi! İsmail Kartal\'ın koltuğuna 3 aday var

Ayrılık an meselesi! İsmail Kartal'ın koltuğuna 3 aday varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği tartışılmaya başlandı. Sarı-lacivertli kulübe yakın bazı hesaplarda Kartal ile yolların ayrıldığı öne sürülürken, henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olası bir ayrılık durumunda ise teknik direktörlük koltuğu için 3 isim konuşuluyor.
Fenerbahçe'de Galatasaray karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği tartışma konusu oldu. Sarı-lacivertli kulübe yakın bazı sosyal medya hesapları, deneyimli teknik adamla yolların ayrıldığını öne sürdü. Ancak Fenerbahçe yönetiminden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.
İSMAİL KARTAL'IN YERİNE 3 ADAY
İsmail Kartal'ın takımdan ayrılması ihtimaline karşılık Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğu için değerlendirebileceği isimler de konuşulmaya başlandı. İddialara göre sarı-lacivertlilerin olası bir ayrılık durumunda kapısını çalabileceği isimler Vincenzo Montella, Antonio Conte ve Volkan Demirel.
GÖZLER YÖNETİMDEN GELECEK KARARDA
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın görevine devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar kulüpten gelecek açıklamayı beklerken, teknik direktör değişikliği ihtimaliyle birlikte Montella, Conte ve Demirel'in isimleri öne çıkıyor.
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