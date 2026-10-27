Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike - Son Dakika
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Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike

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Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown\'u bekleyen büyük tehlike
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Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown\'u bekleyen büyük tehlike
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından saha karıştı. Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı'nın birbirlerini yere düşürdüğü kavgada iki futbolcu da kırmızı kart gördü. Oyuncuların hakem raporuna göre 10 maça kadar men cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtilirken, taraflardan peş peşe açıklamalar geldi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında RAMS Park'ta oynanan derbinin bitiş düdüğüyle birlikte saha içinde büyük gerginlik yaşandı. İki takım futbolcularının yanı sıra teknik heyetlerin de dahil olduğu olaylarda oyuncular arasında fiziksel müdahaleler yaşandı. Karşılaşmanın ardından verilen kırmızı kartlar ve olası disiplin cezaları dikkat çekti.

Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike

DERBİ BİTTİ, SAHA KARIŞTI

Hakemin son düdüğü çalmasının ardından Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu ile Galatasaraylı Roland Sallai arasında tartışma çıktı. Kerem'in Sallai'nin üzerine yürümesiyle yükselen tansiyonu düşürmek için diğer futbolcular ve teknik ekipler araya girdi.

Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike

Ancak saha içindeki gerginlik bununla sınırlı kalmadı. Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı arasında yaşanan tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü.

ABDÜLKERİM VE BROWN BİRBİRİNİ YERE DÜŞÜRDÜ

İki futbolcu arasındaki kavga sırasında Brown ve Abdülkerim birbirlerini yere düşürdü. Yerde de devam eden gerginliğe diğer oyuncular müdahale ederek ikiliyi ayırmaya çalıştı.

Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike

Yaşanan olayların ardından hakem, Kerem Aktürkoğlu ile Roland Sallai'ye sarı kart gösterirken Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'yı kırmızı kartla cezalandırdı.

10 MAÇA KADAR CEZA ALABİLİRLER

Derbi sonrası yaşanan kavganın disiplin boyutu da merak konusu oldu. Brown ve Abdülkerim'in Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) hangi gerekçeyle sevk edileceği, alabilecekleri cezayı belirleyecek.

Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike

İki futbolcunun "saldırı" eylemi nedeniyle sevk edilmeleri halinde 5 ila 10 maç, "kavga" nedeniyle sevk edilmeleri halinde ise 3 ila 5 maç arasında men cezasıyla karşı karşıya kalabilecekleri belirtiliyor. Olası cezaların netleşmesinde hakem ve temsilci raporları ile disiplin kurulunun değerlendirmesi belirleyici olacak.

Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike

ABDÜLKERİM: VİDEOYU İZLERSENİZ GÖRÜRSÜNÜZ

Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, karşılaşmanın ardından yaşanan olaylarla ilgili kısa bir açıklama yaptı. Milli futbolcu, "Videoyu izlerseniz kimin ilk saldırdığını görürsünüz" diyerek kavganın başlangıcına ilişkin görüntülere işaret etti.

Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike

ARCHIE BROWN'DAN SERT SÖZLER

Fenerbahçeli Archie Brown ise kavganın ardından boynundaki izleri göstererek Abdülkerim Bardakcı'ya tepki gösterdi. İngiliz futbolcu, "Maç sonunda Abdülkerim, Guendouzi'nin saçından tuttu, ben de Guendouzi'yi savundum. Ve benim boynuma bir kadın gibi bunu yaptı!" ifadelerini kullandı. Brown ayrıca Galatasaraylı futbolcuları saç çekmek ve tırmalamakla suçladı.

Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike

GÖZLER HAKEM RAPORUNA ÇEVRİLDİ

Derbinin ardından yaşanan kavganın yankıları sürerken iki futbolcunun alacağı olası cezalar merakla bekleniyor. Özellikle Brown ve Abdülkerim'in birbirlerini yere düşürdüğü görüntülerin disiplin değerlendirmesinde nasıl ele alınacağı önem taşıyor. Hakem raporunun ardından yapılacak sevkler ve PFDK'nın vereceği karar, iki oyuncunun kaç maç forma giyemeyeceğini ortaya koyacak.

Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike
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    Yorumlar (1)

  • murat aygun murat aygun:
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