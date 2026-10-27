Antalya Kepez'deki hortumda 4 işçi öldü, konteyner parçaları 100 metre öteye savruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya Kepez'deki hortumda 4 işçi öldü, konteyner parçaları 100 metre öteye savruldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Antalya Kepez\'deki hortumda 4 işçi öldü, konteyner parçaları 100 metre öteye savruldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Antalya Kepez\'deki hortumda 4 işçi öldü, konteyner parçaları 100 metre öteye savruldu
Haber Videosu

Antalya Kepez'deki şantiyede dün gece 23.00 sıralarında çıkan hortum iki konteyneri parçaladı; 4 işçi öldü, 1 işçi yaralandı. Site sakinleri, parçaların 100 metre uzaktaki bahçeye savrulduğunu, gürültünün uçak sesi gibi olduğunu anlattı.

Antalya'da iki konteyneri parçalayıp 4 işçinin ölümü, 1 işçinin ise yaralanmasına neden olan hortum anını, bölgeye yakın noktadaki mahalle sakinleri anlattı. Şantiyedeki konteyner parçalarının 100 metre uzaklıktaki sitelerinin bahçesine düştüğünü belirten site sakini, "Hayatım boyunca böyle bir gürültü duymadım, uçak sesi gibiydi" dedi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir anda ortaya çıkan hortum şantiyede işçilerin kaldığı 2 konteyneri savurdu. Olayda 1 işçi olay yerinde hayatını kaybetti, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken 3 işçi ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 1 işçinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. Olay yerinde gece boyunca emniyet, AFAD ve itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürdü.

"Çok enteresan bir doğa olayı"

Dün Antalya Valisi Hulusi Şahin de olay yerine gelerek durum hakkında bilgi aldı. Gazetecilere yaptığı açıklamada Vali Şahin, çok enteresan bir doğa olayıyla karşı karşıya olduklarını, kentin farklı noktalarında hortum ihbarı olmadığını sadece bu bölgede hücre hortum yaşandığını söyledi. 2 konteynerin parçalandığını aktaran Vali Şahin, olayda 4 kişinin vefat ettiğini, 1 kişinin ise yaralandığını olayla ilgili incelemenin sürdüğünü belirtmişti.

Konteynerin parçaları etrafa saçıldı

Öte yandan felaketin boyutu gündüz saatlerinde ortaya çıktı. Hortumun vurduğu şantiyedeki konteynerlerin 100 metreyi aşkın uzaklıktaki alana gözlendi. Yine işçilerin kaldıkları konteynerlerdeki demir ranzalar da bir sitenin bahçesine savruldu. Konteynerlerin ardından bir vinci devrilmesi de hortumun şiddetini gözler önüne serdi. İşçilerin savrulduğu alan ise yine alana uzak bir noktadayken, aynı bölgede bir okulun çatısına da zarar verdi. Olaya ilişkin İnşaat ve şantiye yetkikilerinden 4 kişinin ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındığı öğrenildi.

Kimlikleri belli oldu

Feci olayda yaşamını kaybeden işçilerin kimleri belli oldu. Olayda ölenlerin, İsa Elnevvaf, Aycan Kılınç, Salah Muhammet Elnaim ve Muhammet Emin Elnaim olduğu belirtildi.

"Bir anda her şey uçmaya başladı"

Olay anında evde olduğunu belirten mahalle sakini bir genç, "Telefonla konuşuyordum bir anda her şey uçmaya başladı. Bizim de camımız patladı. Vinç devrildi, oradakiler arkaya doğru kaçmış" dedi.

"Hayatım boyunca böyle bir gürültü duymadım, uçak sesi gibiydi"

Site sakini Nedim Ünver ise olayı şu sözlerle anlattı:

"Evdeydim. Yağmur sesini duyunca balkona çıkmak istedim ama çıkamadım. Çok acayip fırtına ve gürültü vardı, ben hayatım boyunca böyle bir gürültü duymadım. Sanki bir uçak gelmişti ve onun sesiydi. Panjurları kapamayı düşündüm, 5 dakika sürdü sürmedi ondan sonra baktığımda insanlar gelmeye başladı ve bağrışmalar vardı. Vinç vardı o yok oldu, devrildiğini anladım. Adeta mahşer yeri gibiydi. İşçilerin her gün orada çalıştıklarını görüyorduk. Böyle bir uğultu görmedik. Parçaları bu siteye kadar gelmişti, benim balkonumda bile var."

Kaynak: İHA
Fevzi Çakmak3. SayfaAntalyaGüncelKepezSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya’dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın Japonya'dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın
Görüntü bu sabah kaydedildi Sağanağın vurduğu iki ilçede yollar göle döndü Görüntü bu sabah kaydedildi! Sağanağın vurduğu iki ilçede yollar göle döndü
Türk peynir devinin kurucusu hayatını kaybetti Türk peynir devinin kurucusu hayatını kaybetti
Derbi sonrası Volkan Demirel bombayı patlattı: Evet, istiyorum Derbi sonrası Volkan Demirel bombayı patlattı: Evet, istiyorum
4 işçinin öldüğü hortumun hasarının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı 4 işçinin öldüğü hortumun hasarının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Archie Brown’dan Abdülkerim Bardakcı’ya olay sözler: Kadın gibi... Archie Brown'dan Abdülkerim Bardakcı'ya olay sözler: Kadın gibi...
Bakan Gürlek duyurdu 23 şirkete kayyum atandı, onlarca gözaltı var Bakan Gürlek duyurdu! 23 şirkete kayyum atandı, onlarca gözaltı var
Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadın, tornavidayla dehşet saçtı O anlar kamerada Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadın, tornavidayla dehşet saçtı! O anlar kamerada
Kavganın faturası ağır olabilir Abdülkerim ve Brown’u bekleyen büyük tehlike Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike
Acılı baba Erdoğan’a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor’dan özür diledi Okan Buruk derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi
11:31
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici
11:23
Fenerbahçe’de herkes onu konuşuyor: O olmasa tarihi farktı
Fenerbahçe'de herkes onu konuşuyor: O olmasa tarihi farktı
11:14
10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı
10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı
11:00
Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu
Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu
10:56
Arda Turan boynuna sarıldı Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest
Arda Turan boynuna sarıldı! Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest
10:34
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor’dan özür diledi
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi
10:26
Acılı baba Erdoğan’a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
10:16
Kavganın faturası ağır olabilir Abdülkerim ve Brown’u bekleyen büyük tehlike
Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike
10:08
Bakan Gürlek duyurdu 23 şirkete kayyum atandı, onlarca gözaltı var
Bakan Gürlek duyurdu! 23 şirkete kayyum atandı, onlarca gözaltı var
08:55
Antalya’da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
Antalya'da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
08:40
İstanbul’da şiddetli sağanak 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı
İstanbul'da şiddetli sağanak! 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 12:24:16. #.0.3#
SON DAKİKA: Antalya Kepez'deki hortumda 4 işçi öldü, konteyner parçaları 100 metre öteye savruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei