Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici - Son Dakika
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici
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Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbi, maç sonunda çıkan kavgayla dünya basınının dikkatini çekti. İngiliz basını yaşananları "Kaosa dönüştü" sözleriyle aktarırken İspanyol Sport gazetesi "Utanç verici sahne", İtalyan basını ise "Vahşi Batı sahneleri" ifadelerini kullandı. Yabancı basında derbinin sonucundan çok bitiş düdüğünün ardından yaşanan olaylar öne çıktı.

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Victor Osimhen'in attığı iki golle galibiyete ulaşan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı. Ancak karşılaşmanın ardından futbolcular arasında yaşanan kavga, derbinin önüne geçti. İki takım oyuncularının birbirine girdiği ve polis ekiplerinin müdahale ettiği olaylar, Avrupa ve dünya basınında geniş yer buldu.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici

İNGİLİZ BASINI: KAOSA DÖNÜŞTÜ

İngiliz The Sun gazetesi, derbinin ardından yaşanan kavgayı öne çıkararak Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki mücadelenin kaosa dönüştüğünü yazdı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici

Haberde, Fenerbahçeli futbolcuların 2-1'lik yenilginin ardından öfkelerini sahaya yansıttığı, oyuncuların birbirleriyle boğuşarak yere düştüğü ve takım görevlilerinin olayları yatıştırmak için sahaya girdiği belirtildi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici

İSPANYOLLAR: UTANÇ VERİCİ SAHNE

İspanyol Sport gazetesi, karşılaşmanın ardından yaşanan olayları sert ifadelerle değerlendirdi. Gazete, "Galatasaray-Fenerbahçe maçı bir başka utanç verici sahneyle sona erdi: Kavgalar, kırmızı kartlar ve sahaya polis müdahalesi" başlığını kullandı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici

Haberde, Kerem Aktürkoğlu ile Roland Sallai arasında başlayan tartışmanın diğer futbolcuların da dahil olduğu kavgaya dönüştüğü vurgulandı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici

İTALYANLAR: VAHŞİ BATI SAHNELERİ

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, derbi sonrasında yaşananları "Vahşi Batı sahneleri" sözleriyle okuyucularına aktardı. Haberde Matteo Guendouzi'nin olayların merkezinde yer aldığı, Romelu Lukaku'nun ise kavgayı yatıştırmaya çalıştığı ifade edildi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici

İtalyan Sport Mediaset de derbinin ardından çıkan kavgayı öne çıkararak karşılaşmayı "İstanbul derbisinde çılgınlık" başlığıyla değerlendirdi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici

FRANSIZ BASINI: KAVGA DAMGASINI VURDU

Fransız L'Equipe gazetesi, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından büyük bir kavga çıktığını yazdı. Haberde, iki takım futbolcuları ve teknik ekipleri arasında yaşanan gerginliğin maçın önüne geçtiği belirtildi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici

AL JAZEERA: BÜYÜK KAVGA ÇIKTI

Katar merkezli Al Jazeera da İstanbul derbisinin ardından yaşanan olaylara geniş yer verdi. Galatasaray'ın 2-1 kazandığı karşılaşmanın ardından iki takım futbolcuları arasında büyük bir kavga çıktığı aktarıldı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici

MARCA: OSIMHEN DERBİYİ KAZANDIRDI

İspanyol Marca gazetesi ise saha içindeki mücadeleyi ön plana çıkardı. Victor Osimhen'in ilk yarıda attığı iki golle Galatasaray'a galibiyeti getirdiği belirtilirken Okan Buruk'un takımının zirvede tek başına kaldığı ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardığı vurgulandı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici

ALMAN BASINI: GALATASARAY HAK EDEREK KAZANDI

Alman Kicker dergisi, Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında galibiyeti hak ettiğini yazdı. Sarı-kırmızılı takımın 90 dakika boyunca oyuna hakim olduğu belirtilen haberde, Osimhen'in iki golünün galibiyette belirleyici olduğu ifade edildi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici

İTALYAN BASININDA POLİS MÜDAHALESİ ÖNE ÇIKTI

İtalyan Il Mattino gazetesi, karşılaşmayı yüksek tansiyonlu bir derbi olarak nitelendirirken maç sonunda yaşanan arbedeye dikkat çekti. Virgilio ise derbinin kavgayla sona erdiğini ve olayları yatıştırmak için polis müdahalesinin gerektiğini yazdı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici

DERBİNİN SONUCU KADAR KAVGASI DA KONUŞULDU

Galatasaray'ın 2-1'lik galibiyeti ve Osimhen'in performansı yabancı basında övgü alırken maç sonunda yaşanan kavga birçok gazetenin manşetinde yer buldu. Özellikle futbolcuların birbirlerini yere düşürdüğü görüntüler, kırmızı kartlar ve polis müdahalesi uluslararası haberlerde öne çıktı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici
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GalatasarayFenerbahçeDünyaSporSon Dakika

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    Yorumlar (7)

  • vedat cici vedat cici:
    Dünya Galatasarayın Kazanacağını biliyordu ne konuşulacak tabiki maç sonu Fenerbahçenin Rezilliklerini konuşacak eziklerrrrrrrrrrrr 4 2 Yanıtla
  • EkSeS YAV EkSeS YAV:
    az bile demişler. Son düdük maçı bitirip, sokak kavgasını başlattı. 3 0 Yanıtla
  • 4jdzqvwvb4 4jdzqvwvb4:
    video çeken haberci ne kadar mutlu. Türkiye de takım tutmanın hiç bir anlamı yok bu adamlar gece aynı kulüpte eğlenecek ama siz günlerce bunları konuşacaksınız uyanın alooooooooo 1 1 Yanıtla
  • Gerçekler acıtır Gerçekler acıtır:
    Yine kepaze olduk !! 2 0 Yanıtla
    128547Ab& 128547Ab&:
    Bence Fenevi hepsini Eko nun yanına Silivri ye gönderin hahahahaha 1 1
  • enveratabey77 enveratabey77:
    bu Avrupa kendince milyolarca insanı öldüren ve sorumlusu olan sonrada çağdaşlık nutku çeken bir kıtadır 0 0 Yanıtla
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