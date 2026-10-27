Acılı baba Erdoğan\'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan İzzettin Aydoğan, 3,5 yıldır haber alamadığı 25 yaşındaki oğlu Sabahatin Aydoğan'ın bulunması için yetkililere çağrıda bulundu.

Türkiye ve Rusya çifte vatandaşlığı bulunan Sabahatin Aydoğan'ın Rusya'ya gittikten sonra askere alındığı ve Ukrayna cephesine gönderildiği belirtildi.

Baba İzzettin Aydoğan, oğlunun savaş sırasında Ukrayna güçlerine esir düştüğünü öne sürerek uzun süredir kendisinden hiçbir haber alamadıklarını anlattı.

"YAŞIYOR MU, ÖLMÜŞ MÜ BİLMİYORUZ"

Oğlunun akıbetini öğrenmek isteyen İzzettin Aydoğan, ellerindeki fotoğraflardan Sabahatin'in esir düştüğünü anladıklarını belirtti.

Acılı baba, yaşadıkları belirsizliği şu sözlerle dile getirdi: "Oğlum çifte vatandaş, Türkiye ve Rusya vatandaşı. Rusya'ya gitti, oradan askere gönderdiler. Ukrayna'da esir düşmüş, esir tutuluyor. 3,5 seneden beri oğlumuzdan hiç haber alamıyoruz. Yaşıyor mu, ölmüş mü bilmiyoruz ama elimizdeki fotoğraflardan Ukrayna'da esir düştüğünü biliyoruz. 3,5 senedir Ukrayna'dadır"

ESİR TAKASLARI AİLEYİ UMUTLANDIRDI

Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen esir takasları, Aydoğan ailesinin oğullarına yeniden kavuşma umudunu artırdı.

Sabahatin Aydoğan'ın esirler arasında bulunabileceğini düşünen aile, 25 yaşındaki gencin hayatta olup olmadığının belirlenmesini ve Türkiye'ye dönmesinin sağlanmasını istiyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SESLENDİ: LÜTFEN OĞLUMU KURTARIN

Oğlunun hayatından endişe ettiğini belirten İzzettin Aydoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek yardım istedi.

Aydoğan, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan ricada bulunuyorum, lütfen oğlumu kurtarın, yalvarıyorum size. Savaş güzel bir şey değil, savaşın sona ermesini istiyoruz. Oğlum çifte vatandaştı, Rusya'ya gitti, oradan askere gönderdiler" ifadelerini kullandı.

3,5 YILLIK BELİRSİZLİĞİN SONA ERMESİNİ BEKLİYORLAR

Oğullarından uzun süredir haber alamayan Aydoğan ailesi, Sabahatin'in durumuna ilişkin resmi bilgi edinmek istiyor.

Rusya'da askere alındıktan sonra Ukrayna cephesine gönderildiği belirtilen gencin esaret altında olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir doğrulama bulunmazken, ailesi yetkililerden yardım bekliyor.