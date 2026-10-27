Türk peynir devinin kurucusu hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Türk peynir devinin kurucusu hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türk peynir devinin kurucusu hayatını kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünal Peynircilik'in kurucusu ve iş insanı Adnan Sungur'un babası Ünal Sungur hayatını kaybetti. Vefatı ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğan Sungur için şirket tarafından taziye mesajı yayımlandı. Ünal Sungur'un cenazesi, evinin önünde helallik alınmasının ardından Malkara Kocaağaçlar Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Ünal Peynircilik'in kurucusu ve iş insanı Adnan Sungur'un babası Ünal Sungur hayatını kaybetti. Sungur'un vefatı ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğarken, şirket tarafından yayımlanan taziye mesajında duyulan derin üzüntü dile getirildi.

ÜNAL PEYNİRCİLİK AİLESİNİN ACI GÜNÜ

Ünal Peynircilik'in kurucusu ve ailenin büyüğü Ünal Sungur'un hayatını kaybetmesi, ailesi ve yakınlarını üzüntüye boğdu. İş insanı Adnan Sungur'un babası olan Ünal Sungur'un vefatının ardından Ünal Peynircilik ailesi tarafından taziye mesajı yayımlandı.

Mesajda, şirketin kurucusu Sungur'un kaybından duyulan derin üzüntü ifade edilirken, ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dilekleri iletildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden Ünal Sungur için cenaze töreni düzenlendi. Sungur'un cenazesi, evinin önünde helallik alınmasının ardından Malkara Kocaağaçlar Camisi'ne götürüldü.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sungur'un naaşı, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Ünal Sungur'un vefatı, ailesi ve sevenleri arasında derin üzüntüye neden oldu.

TürkiyeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu 16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu
WhatsApp’ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı Tek tek evlerinden aldılar WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti Polis her yerde sapığı arıyor Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti! Polis her yerde sapığı arıyor
İstanbul’da şiddetli sağanak 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı İstanbul'da şiddetli sağanak! 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı
Cadılar Bayramı’nda ırkçılık rezaleti Ağızlarından zehir saçtılar Cadılar Bayramı'nda ırkçılık rezaleti! Ağızlarından zehir saçtılar
Antalya’da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri Antalya'da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
10:56
Arda Turan boynuna sarıldı Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest
Arda Turan boynuna sarıldı! Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest
10:34
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor’dan özür diledi
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi
10:26
Acılı baba Erdoğan’a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
10:16
Kavganın faturası ağır olabilir Abdülkerim ve Brown’u bekleyen büyük tehlike
Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike
10:08
Dev yasa dışı bahis operasyonu 23 şirkete kayyum atandı, 150 kişi gözaltında
Dev yasa dışı bahis operasyonu! 23 şirkete kayyum atandı, 150 kişi gözaltında
08:55
Antalya’da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
Antalya'da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 11:14:21. #7.13#
SON DAKİKA: Türk peynir devinin kurucusu hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei