Atatürk'ün 88'inci ölüm yıl dönümü için Didim'de tören düzenlendi - Son Dakika
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Atatürk'ün 88'inci ölüm yıl dönümü için Didim'de tören düzenlendi

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Atatürk\'ün 88\'inci ölüm yıl dönümü için Didim\'de tören düzenlendi
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Aydın'ın Didim ilçesinde Atatürk'ün 88'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Didim Kent Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu; program Ticaret Odası Kültür Merkezi'ndeki etkinliklerle sona erdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen tören ve programlarla anıldı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Didim Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen törene ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, askeri erkan, oda ve meslek kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Didim Kaymakamı Mesut Çoban, Garnizon Komutanı Ali Yeler ve Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın da katıldığı törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz hatırası için 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Meydandaki törenin ardından anma programı Didim Ticaret Odası Kültür Merkezi'nde devam etti. Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programa ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan okul müdürü Faik Seçkin Şahin, 10 Kasım'ın yalnızca bir anma günü olmadığını, Atatürk'ün fikirlerini ve Cumhuriyet'in temel değerlerini yeniden hatırlamak ve gelecek nesillere aktarmak açısından önemli bir gün olduğunu söyledi. Cumhuriyet'i yaşatmanın ve temel değerlerine sahip çıkmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Şahin, öğrencilere de seslenerek çok çalışmaları, araştırmaları, sorgulamaları ve kendilerini her alanda geliştirmeleri gerektiğini dile getirdi. Konuşmanın ardından 10 Kasım kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri ilçe protokolü tarafından verildi. Program, öğrencilerin hazırladığı müzik ve oratoryo gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
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