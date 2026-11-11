Didim\'de 11 Kasım\'da 300 çam fidanı dikildi, alan Mehmetçik Hatıra Ormanı oldu

Didim'de 11 Kasım'da 300 çam fidanı dikildi, alan Mehmetçik Hatıra Ormanı olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Didim'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğinde 300 çam fidanı toprakla buluşturuldu. Altınkum Mahallesi Gevrek mevkisindeki etkinliğe ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı; alan Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı olarak adlandırıldı.
(AYDIN) - Didim Orman İşletme Şefliği'nin desteğiyle 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 300 çam fidanı toprakla buluşturuldu.
Altınkum Mahallesi Gevrek mevkisinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte,300 çam fidanı toprakla buluşturuldu. "Geleceğe Nefes, Cumhuriyet'e Nefes" sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte öğrenciler ve katılımcılar fidan dikimine katılarak çevre bilincinin ve doğayı korumanın önemine dikkati çekti.
Etkinlik; Didim Kaymakamı Mesut Çoban, Didim Garnizon Komutanı Ali Eker, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, ilçe protokolü üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, basın mensupları, öğrenciler ve halkın yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Katılımcılar, belirlenen alanlarda fidanları toprakla buluşturarak can suyunu verdi. Etkinlik, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.
Dikimi gerçekleştirilen fidanlarla alan, "Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı" olarak adlandırıldı.
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