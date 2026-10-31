Aydın\'ın batısında Pazar akşamı Didim, Kuşadası ve Söke\'de 21-75 mm yağış bekleniyor

Aydın'ın batısında Pazar akşamı Didim, Kuşadası ve Söke'de 21-75 mm yağış bekleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji, Pazar akşamından sonra Aydın'ın batısındaki Didim, Kuşadası ve Söke'de 21-75 mm'lik kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Yağışların pazartesi ve salı aralıklı süreceği belirtilirken vatandaşlar olası olumsuzluklara karşı uyarıldı.
Aydın'ın batı ilçelerinde yarın akşam saatlerinden itibaren görülmesi beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 1.11.2026 Pazar günü akşam saatlerinden sonra Aydın'ın batısında ( Didim, Kuşadası ve Söke) kuvvetli ve yerel olarak çok kuvvetli (21-75 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların bölgemizde aralıklı ve yerel olarak Pazartesi ve Salı günlerinde de etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Beklenen kuvvetli ve çok kuvvetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Kaynak: İHA
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