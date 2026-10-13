Didim açıklarında sürüklenen teknede 3'ü çocuk 17 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Didim açıklarında sürüklenen teknede 3'ü çocuk 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Didim açıklarında sürüklenen teknede 3\'ü çocuk 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen özel teknedeki 3'ü çocuk 17 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu TCSG-21 tarafından kurtarıldı. Olayla ilgili 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanırken, adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 3'ü çocuk 17 düzensiz göçmen kurtarılırken, olayla ilgili bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu özel teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından özel tekne içerisindeki 14 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Didim açıklarında sürüklenen teknede 3'ü çocuk 17 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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