Aydın Didim'de düğün ve kongre turizmi forumunda 45 ülkeden katılımcı buluştu - Son Dakika
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Aydın Didim'de düğün ve kongre turizmi forumunda 45 ülkeden katılımcı buluştu

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Aydın Didim\'de düğün ve kongre turizmi forumunda 45 ülkeden katılımcı buluştu
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Aydın Didim'de önceki gün başlayan 9. Uluslararası Düğün, Kongre, Toplantı Turizmi Forumu'nda oturum ve paneller düzenlendi, ikili görüşmeler yapıldı. 45 ülkeden 300'ün üzerinde katılımcının yer aldığı forumda bazıları etkinlik, düğün ve toplantı için işbirliği sağladı.

Aydın'ın Didim ilçesinde önceki gün başlayan 9. Uluslararası Düğün, Kongre, Toplantı Turizmi Forumu'nda (International MICE & Wedding Forum-IMWF'2026) oturum ve paneller düzenlendi, ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen ve 45 ülkeden acente sahipleri, otel yöneticileri ve karar vericilerinin katıldığı forumda, farklı ülkelerden yetkililer sunum yaptı, tecrübelerini paylaştı.

Hindistan'ın Etkinlik ve Eğlence Yönetimi Birliği (EEMA) üyesi, Uluslararası Hint Film Akademisinin (IIFA) kurucu ortağı Sabbas Joseph, forumda, MICE ve düğün sektörünün geleceğini şekillendirmede yeni destinasyonların keşfinin, yaratıcı yaklaşımların ve güçlü işbirliklerinin önemini anlattı.

Hindistan merkezli düğün planlama alanında faaliyet gösteren bir acentenin genel müdürü Vijay Arora'nın moderatörlüğünde, Inventum Global Satış ve Pazarlama Direktörü Enver Murad ile Rixos Mısır Otelleri Üst Yöneticisi (CEO) Erkan Yıldırım'ın katılımıyla "Nereden Başladık, Neredeyiz, Nereye Gidiyoruz: Küresel Turizmin Geleceği" konulu panel düzenlendi.

Yıldırım, Mısır'ın yılın 12 ayı boyunca turizme ev sahipliği yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Birçok kişi Mısır'ın çölün ortasında bir yerde olduğunu düşünebilir ancak biz Kuzey Afrika'dayız. Yani yanımızda Tunus ve Fas var. Aynı kıtadayız. Rixos, ultra her şey dahil konseptiyle bu potansiyeli keşfetti ancak şimdi çok büyük küresel etkinliklerle de büyüyoruz. Jennifer Lopez, Enrique Iglesias, Lara Fabian ve Tarkan gibi büyük konserler organize ettik. Bu konserlere devam ediyoruz. Çünkü turizm, sadece oda inşa etmek, otel açmak ve lüksü sunmaktan ibaret değil. İnsanların güvenini kazanmak ve onların tekrar gelmesini sağlamak gerekiyor. Bunun için sadece otel odalarından ibaret olmayan farklı deneyimler sunmanız şart."

"Destinasyonlarda iletişimin çok güçlü olması önemli"

Enver Murad ise program planlayıcılarının bir destinasyonda sadece bir etkinlik için 3-4 günlüğüne bulunmadığını, orada yaşadığını söyledi.

Kendilerini birçok destinasyonda böyle temsil ettiklerini anlatan Murad, şunları kaydetti:

"Bir planlayıcı olarak bir destinasyona gittiğinizde ve etkinlik düzenlemek istediğinizde, yılın belirli süresinde orada olursunuz. İletişimin çok güçlü olması önemli. Ekiplerimiz destinasyonda yaşadığı için, müzakere aşamasından başlayarak en iyi satın alma gücü, sözleşmede en iyi koşulları elde etme güveni ve tabii ki taahhüt edilen tüm hizmetlerin eksiksiz sunulması çok önemlidir."

Forum kapsamında, 45 ülkeden 300'ün üzerinde katılımcı, acente ve organizasyon firmasının katılımıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi, bazıları etkinlik, düğün ve toplantı için işbirliği sağladı.

Kaynak: AA
EkonomiTurizmDidimAydınSon Dakika

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