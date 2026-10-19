Didim\'de Sahil Güvenlik kara üzerinde 9\'u çocuk 39 düzensiz göçmen yakaladı

Didim'de Sahil Güvenlik kara üzerinde 9'u çocuk 39 düzensiz göçmen yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Didim ilçesinde yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu belirtilen 9'u çocuk 39 düzensiz göçmen, kara üzerinde Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Yakalanan göçmenler arasında 12 Filistin, 4 Senegal ve 4 Mali uyruklunun bulunduğu, işlemlerin devam ettiği öğrenildi.
Aydın'ın Didim ilçesinde yurt dışına çıkış hazırlığında olan 9'u çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, yurt dışına çıkış hazırlığında olan, kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu tespiti üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kara üzerindeki 12 Filistin, 4 Senegal, 4 Mali, 3 Kongo, 2 Fildişi Sahilleri, 2 Kamerun, 2 Angola, 1 Sudan uyruklu (9'u Çocuk) toplam 39 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?