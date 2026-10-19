Didim\'de Sahil Güvenlik kara üzerinde 9\'u çocuk 39 düzensiz göçmen yakaladı

Aydın'ın Didim ilçesinde yurt dışına çıkış hazırlığında olan 9'u çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, yurt dışına çıkış hazırlığında olan, kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu tespiti üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kara üzerindeki 12 Filistin, 4 Senegal, 4 Mali, 3 Kongo, 2 Fildişi Sahilleri, 2 Kamerun, 2 Angola, 1 Sudan uyruklu (9'u Çocuk) toplam 39 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.