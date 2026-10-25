Aydın'da kuvvetli sağanak için uyarı yapıldı, Kuşadası ve Didim'e dikkat çekildi - Son Dakika
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Aydın'da kuvvetli sağanak için uyarı yapıldı, Kuşadası ve Didim'e dikkat çekildi

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Aydın\'da kuvvetli sağanak için uyarı yapıldı, Kuşadası ve Didim\'e dikkat çekildi
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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Aydın'da 26 Ekim Pazartesi 05.00'ten 27 Ekim Salı 03.00'e kadar kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu. Kuşadası, Söke ve Didim'de yağışın çok kuvvetli olacağı belirtildi; sel, su baskını, yıldırım ve doluya karşı uyarı yapıldı.

Aydın'da Pazartesi sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskine karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Aydın genelinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan uyarıya göre, 26 Ekim Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren Aydın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuşadası, Söke ve Didim çevrelerinde ise yağışın çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların 26 Ekim Pazartesi saat 05.00'te başlayarak 27 Ekim Salı saat 03.00'e kadar etkili olması bekleniyor. Uyarıda sel, su baskını, yerel yıldırım ve dolu, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Aydın'da kuvvetli sağanak için uyarı yapıldı, Kuşadası ve Didim'e dikkat çekildi - Son Dakika
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