Aydın Didim'de yasa dışı geçiş hazırlığındaki 25 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Aydın Didim'de yasa dışı geçiş hazırlığındaki 25 düzensiz göçmen yakalandı

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Aydın Didim\'de yasa dışı geçiş hazırlığındaki 25 düzensiz göçmen yakalandı
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Didim'de yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye hazırlanan 25 düzensiz göçmen yakalandı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle salıverildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçme hazırlığındaki 25 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sevda Koyu mevkisindeki makilik alanda bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına geçme hazırlığında oldukları belirlenen yabancı uyruklu 25 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Olayla ilgili yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla 4 şüpheli İzmir'de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Aydın Didim'de yasa dışı geçiş hazırlığındaki 25 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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