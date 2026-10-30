Aydın kıyılarında 2026 sezonunda 1110 deniz kaplumbağası yavrusu denize ulaştı

Türkiye'de resmi olarak koruma altına alınmış deniz kaplumbağası yuvalama kumsalları dışında kalan Aydın kıyılarında, 2026 sezonunda Kuşadası ve Didim kumsallarındaki 21, İzmir Urla Zeytineli kumsalında 1 yuvadan toplam 1110 yavru sağlıklı bir şekilde denize ulaştı.

Türkiye'de bu sezon yavru çıkışlarının en son tamamlandığı yuvalardan biri olduğu değerlendirilen Kuşadası İlkevler kumsalındaki yuvadan da yavru çıkışları tamamlandı.

İlkevler plajına çıkan deniz kaplumbağasının denize çok yakın bir noktada yuva yapması nedeniyle gerçekleştirilen yuva kontrolünde, yumurtaların yarısından fazlasının suya doymuş ve çamurlaşmış kum içinde kaldığı tespit edilmişti. Bunun üzerine Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği bilim danışmanı, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan ile görüşülerek yumurtaların risk altındaki yuvadan alınmasına ve önceden hazırlanan güvenli bir yuvaya taşınmasına karar verilmişti. Kaplumbağanın yuva yeri değiştirilerek aynı ölçülerde yapılan yeni yuvaya yumurtaların yönlerinin değişmemesine dikkat edilerek taşıma yapıldı.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü yaptığı açıklamada, "Kaplumbağanın geç dönemde yumurta bırakması ve iklim şartları nedeniyle kuluçka süresi uzadı. Tüm bu sürecin ardından 18 yavru sağlıklı bir şekilde yumurtadan çıkarak denize ulaştı. Böylece 2026 yılı kumsallardaki deniz kaplumbağası izleme ve koruma sezonunu tamamlamış olduk. Türkiye'de resmi olarak koruma altına alınmış deniz kaplumbağası yuvalama kumsalları dışında kalan Aydın kıyılarında, 2026 sezonunda Kuşadası ve Didim kumsallarındaki 21 ve İzmir Urla Zeytineli kumsalında 1 yuvadan toplam 1110 yavru sağlıklı bir şekilde denize ulaştı. İzleme ve koruma çalışmaları; Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü, bilim danışmanımız Prof. Dr. Oğuz Türkozan ve EKODOSD iş birliğiyle yürütüldü. Çalışmalara Kuşadası ve Didim belediyeleri ile yuvaların bulunduğu alanlardaki konutlarda yaşayan gönüllüler de destek verdi. Önümüzdeki yıl belediyelerle iş birliği içinde, kumsallara çıkan deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik bilgilendirme çalışmalarını artırmayı hedefliyoruz. Deniz kaplumbağalarının yaşam mücadelesine katkı sunan tüm kurumlara, bilim danışmanımıza, belediyelere ve duyarlı gönüllülere teşekkür ediyoruz" dedi.