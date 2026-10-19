Aydın Didim'deki Apollon Tapınağı gece 60 bin 884 ziyaretçiyle üst sıralarda yer aldı - Son Dakika
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Aydın Didim'deki Apollon Tapınağı gece 60 bin 884 ziyaretçiyle üst sıralarda yer aldı

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Aydın Didim\'deki Apollon Tapınağı gece 60 bin 884 ziyaretçiyle üst sıralarda yer aldı
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Aydın'ın Didim ilçesindeki Didyma Apollon Tapınağı, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğündeki Gece Müzeciliği uygulaması kapsamında bugüne kadar 60 bin 884 ziyaretçi ağırladı. Tapınak, Türkiye'de gece en çok ziyaret edilen ören yerleri arasında üst sıralarda yer alıyor.

Aydın'ın Didim ilçesindeki Didyma Apollon Tapınağı, Gece Müzeciliği uygulaması kapsamında ağırladığı 60 bin 884 ziyaretçiyle Türkiye'de gece en çok ziyaret edilen ören yerleri arasında üst sıralarda yer alırken, tapınak binlerce yıllık tarihi, mitolojik kabartmaları ve görkemli mermer işçiliğiyle ziyaretçilerini antik çağın izlerinde yolculuğa çıkarıyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan Didyma Apollon Tapınağı, tarihi ve mimari zenginliğinin yanı sıra gece ziyaretleriyle de yoğun ilgi görüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen Gece Müzeciliği uygulaması kapsamında bugüne kadar 60 bin 884 ziyaretçiyi ağırlayan tapınak, Türkiye'de gece en çok ziyaret edilen ören yerleri arasında üst sıralarda yerini aldı. Antik dönemin önemli kehanet merkezlerinden biri olan Didyma'da bulunan Apollon Tapınağı, devasa mimarisi, mermer sütunları ve ince taş işçiliğiyle geçmişin izlerini günümüze taşıyor. Yüzyıllara meydan okuyan yapı, mermer yüzeylerine işlenen mitolojik figürlerle de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Gecenin mistik atmosferinde keşfedilen tapınak, antik çağın inanç dünyasını ve sanatsal anlayışını yansıtan önemli kültürel miras alanları arasında bulunuyor.

Taşlara işlenen mitolojik hikayeler

Ayrıca tapınak, mimari süslemeleri arasında yer alan grifon figürleri, aslan gövdesi ve kartal başıyla da dikkat çekiyor. Antik sanat ve mitolojide güç, koruyuculuk ve kutsal alanlarla ilişkilendirilen bu efsanevi varlıklar, yapının etkileyici taş işçiliğinin öne çıkan ayrıntıları arasında yer alırken, mermer yüzeylerdeki deniz sentorları ve Nereid tasvirleri ise antik dünyanın denizlerle bağlantılı mitolojik anlatılarını günümüze taşıyor. Tapınaktaki boğa figürleri de güç, bereket ve kurban ritüelleriyle ilişkilendirilen sembolik anlamlarıyla dikkat çekiyor. Bu kabartmalar, yalnızca dönemin sanat anlayışını değil, aynı zamanda antik toplumların dini ve kültürel yaşamına ilişkin izleri de yansıtıyor.

Tarihi miras yıldızların altında keşfediliyor

Gece Müzeciliği uygulaması da, ziyaretçilere tarihi yapıları günün farklı bir zaman diliminde keşfetme imkanı sunuyor. Didyma Apollon Tapınağı aydınlatmalar eşliğinde ortaya çıkan mimari ayrıntıları ve mistik atmosferiyle ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatıyor. 60 bin 884 ziyaretçiye ulaşan tapınak, Aydın'ın kültürel mirasının tanıtımına da katkı sağlarken, binlerce yıllık geçmişi ve mimarisiyle hem tarih meraklılarını hem de kültür turizmine ilgi duyan ziyaretçileri ağırlamayı sürdürüyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Aydın Didim'deki Apollon Tapınağı gece 60 bin 884 ziyaretçiyle üst sıralarda yer aldı - Son Dakika
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