Konyasporlu futbolcular omurilik kanseri tedavisi gören 17 yaşındaki taraftarı ziyaret etti - Son Dakika
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Konyasporlu futbolcular omurilik kanseri tedavisi gören 17 yaşındaki taraftarı ziyaret etti

Konyasporlu futbolcular omurilik kanseri tedavisi gören 17 yaşındaki taraftarı ziyaret etti
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Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz, takım kaptanı Adil Demirbağ ve futbolcu Ahmet Oğuz, omurilik kanser tedavisi gören 17 yaşındaki Konyaspor taraftarını evinde ziyaret etti. Rahatsızlığına rağmen Trabzonspor maçına gelerek takımını destekleyen taraftar, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

KONYASPOR Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz, takım kaptanı Adil Demirbağ ile futbolcu Ahmet Oğuz, omurilik kanser tedavisi gören Konyaspor taraftarı Sude Ay'ı (17) evinde ziyaret etti.

Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz, takım kaptanı Adil Demirbağ ile futbolcu Ahmet Oğuz, omurilik kanser tedavisi gören rahatsızlığına rağmen Trabzonspor maçına gelerek takımını destekleyen Sude Ay'ı evinde ziyaret etti. Duyduğu mutluluğu dile getiren Ay, "Maça giderken hiç böyle bir şey aklımda yoktu. Taraftarlardan gördüğüm sevgi çok hoşuma gitti. Kimse beni tanımıyordu. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Bir aile olduğunuzu gösterdiniz." dedi.

Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz ise, "Sude'yi sosyal medyada gördük, çok duygulandık. Kardeşimiz zorluklara yenerek maça geldi ve bize de uğur getirdi. İnşallah diğer maçlarda da Sude'nin hem dualarından hem de enerjisinden faydalanacağız" ifadelerinde bulundu.

Takım kaptanı Adil Demirbağ da, "Sude'ye kalpten teşekkür etmek istiyorum. Benim sözümü yere düşürmeyip Konyaspor'un en büyük taraftarlarından biri olarak bizi yalnız bırakmadı. Kendisi bize uğur getirdi. İnşallah bundan sonraki maçlarda da bizimle beraber olur" dedi.

Kaynak: DHA

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