77 yaşındaki Kılıçdaroğlu'nun Abant yürüyüşü: Yanındaki gençlerden daha tempolu yürümesi dikkat çekti - Son Dakika
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77 yaşındaki Kılıçdaroğlu'nun Abant yürüyüşü: Yanındaki gençlerden daha tempolu yürümesi dikkat çekti

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Bolu Abant'taki kampının son gününe Abant Gölü çevresinde yaptığı sabah yürüyüşüyle başladı. Kılıçdaroğlu'nun yürüyüş boyunca grubun önünde, yanındaki gençlerden daha tempolu yürümesi dikkat çekti.

CHP'nin 25 Eylül'de Bolu Abant'ta başlayan TBMM Grubu Değerlendirme Toplantısı, üçüncü ve son gününde sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kampın son gününe sabah erken saatlerde Abant Gölü çevresinde yaptığı yürüyüşle başladı. Kılıçdaroğlu'na yürüyüşte bazı parti yöneticileri ve milletvekilleri eşlik etti.

77 yaşındaki Kılıçdaroğlu'nun Abant yürüyüşü: Yanındaki gençlerden daha tempolu yürümesi dikkat çekti

YAŞINA RAĞMEN TEMPOSU DİKKAT ÇEKTİ

77 yaşındaki Kılıçdaroğlu, göl kenarındaki yürüyüş yolunda grubun en önünde ilerliyor. Kılıçdaroğlu'nun yanındaki gençlerden daha tempolu yürümesi dikkat çekti. Tempolu yürüyüşünü tamamlayan Kılıçdaroğlu, ardından kamp merkezine geçti.

77 yaşındaki Kılıçdaroğlu'nun Abant yürüyüşü: Yanındaki gençlerden daha tempolu yürümesi dikkat çekti

KAMPTA PARTİNİN YOL HARİTASI ELE ALINIYOR

Üç gün süren kampta, yeni yasama dönemi öncesinde Meclis çalışmaları, ülke gündemi ve partinin önümüzdeki dönemde atacağı stratejik adımlar değerlendiriliyor.

77 yaşındaki Kılıçdaroğlu'nun Abant yürüyüşü: Yanındaki gençlerden daha tempolu yürümesi dikkat çekti
Kemal KılıçdaroğluSiyasetGüncelAbantBoluSon Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Umut Senturk Umut Senturk:
    Değdimi. 0 2 Yanıtla
    BAHADIR Şahin BAHADIR Şahin:
    Değdi Adam Arınalım Dedikçe Niye Kaçtılar Zor Geldi 1 0
    Bekir Durdu Bekir Durdu:
    değmezmi bak ne güzel arınmış iste 0 0
  • Erol Saglam Erol Saglam:
    tek iyi olduğun iş yürüyüş 0 0 Yanıtla
  • BAHADIR Şahin BAHADIR Şahin:
    Tebrikler Sayın Genel Başkan Gençlere Taş Çıkartırsın Kiloda Yok 0 0 Yanıtla
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