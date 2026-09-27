Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu - Son Dakika
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Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu

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Fenerbahçe Kulübü olağan genel kurulu toplantısında açıklamalar yapan Başkan Aziz Yıldırım, taraftarlarına seslendi. Hedeflerinden sapmadıklarını yineleyen Yıldırım, ''Bir sene sonra şampiyon yaparak görevimi bırakacağım, bunu bilin. Şampiyon yapacağım!'' dedi. Yıldırım'ın bu sözleri salonda tezahüratlar ve yoğun alkışlar eşliğinde karşılandı.

Fenerbahçe Kulübü’nün düzenlenen olağan genel kurul toplantısında kürsüye çıkan Başkan Aziz Yıldırım, gündeme dair açıklamalarda bulunarak sarı-lacivertli taraftarlara seslendi.

''ŞAMPİYON YAPACAĞIM, GÖREVİMİ BIRAKACAĞIM!''

Tarihi toplantıda kürsüden camiaya ve taraftarlara seslenen Yıldırım, kulübün hedeflerinden en ufak bir sapma yaşanmadığının altını çizdi. Sezon sonu hedeflerine kilitlendiklerini vurgulayan Yıldırım, ''Bir sene sonra şampiyon yaparak görevimi bırakacağım, bunu bilin. Şampiyon yapacağım!'' ifadelerini kullandı. 

''FENERBAHÇE TARİHİNİN EN ÖNEMLİ...''

Genel kurul üyelerinin tezahüratları ve yoğun alkışları eşliğinde konuşmasını sürdüren Aziz Yıldırım, ''Çok uzun şeyler anlatacağım. Belki de Fenerbahçe tarihinin en önemli mali kongresinin başlangıcı yapacağız. Herkes her şeyi bilecek. Gizli, gazetede, televizyondan, Youtube'dan bilmem nerede öğrenmeyeceğiz. Burada öğreneceğiz. Anlatacağım...'' dedi. 

"NİYETİMİ BOZUYORSUNUZ, ABDESTİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Sözlerine devam eden Aziz Yıldırım, "Gelelim Orhan Beylere, Sadetin Bey'in hikayesine. Paraları yemişsiniz. Orhan hiç savunmayın. En-Nesyri 8 milyon gelmiş, En-Nesyri'yi Sayın Ali Koç 19 milyon 500 bin Euro'ya satın almış. 2.950 taksitlerle 6 milyon bonservisi ödenmemiş. Nisanda taksidi geliyor, ödemiyorsunuz. FIFA'dan bize yazı geliyor, Haziran 15'te. Hepsi belgeli. Bize getiriyorlar, 'ödememiz lazım' ödüyoruz. Ne kadar para ödedim anlatacağım, ne kadar para girdi. UEFA yazışmalarını anlatacağım. Ödemiyorsunuz ceza geliyor. Bir tanesi de yeni, birincisini ödedim, ikincisini de pazar günü gönderdik, problem değil. 6 milyonu ben ödüyorum bak. Parayı aldınız yediniz. 8 milyonu cuk diye götürdünüz. Erkek gibi yedik deyin. Bak Orhan niyetimde yok, niyetimi bozuyorsunuz. Abdesti değiştireceğiz." açıklamasını yaptı. 

''GİTTİĞİ YERDE DE OYNAYAMIYOR''

Sidiki Cherif'in takımdan gönderilmesine değinen Yıldırım, "Sidiki Cherif'i sattınız diyorlar. Evet sattık. Hasan Çetinkaya, Oğuz Çetin ve Cihan Kamer'e buradan teşekkür ediyorum. Oyuncuyu bu futbolcu diye gelip almadılar, Hasan'ın tanıdığı insan vasıtasıyla 25 milyon Euro'ya sattık. Gittiği yerde de daha oynayamıyor.. 25'e sattınız çok büyük oyuncuydu ondan diyorsunuz, öyle değil!" sözlerini sarf etti. 

''12 MİLYONUNU KIRDIRMIŞSSINIZ''

Yusuf Akçiçek'ten gelen bonservis bedelinin kırdırıldığını ifade eden Yıldırım, "Yusuf diye bir oyuncuyu 25 milyon 700'e satmışsınız. Bunun 13 milyonu peşin alınmış, 12 milyonunu kırdırmışsınız. Kırdırmadan dolayı 1 milyon 100 bin Euro gitti. Yediniz mi ne yaptınız! Hangi borç! Bak cesaretli yürekli olun!" şeklinde konuştu.

Aziz YıldırımAziz YıldırımFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • R. Akbay R. Akbay:
    o sene bu sene ?? 2 1 Yanıtla
  • mkuyuk49 mkuyuk49:
    nenenin bıyığı olsa deden olurdu sayın başkan. 1 1 Yanıtla
  • Alp Uganer Alp Uganer:
    sen bu kafayla devam edersen rüyanda şampiyon olursun 0 0 Yanıtla
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