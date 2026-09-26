Emniyetten uyuşturucu ağına dev darbe! On binlerce hap ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emniyetten uyuşturucu ağına dev darbe! On binlerce hap ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emniyetten uyuşturucu ağına dev darbe! On binlerce hap ele geçirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale’de Ankara’dan çevre illere uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 107 bin 200 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. İki araçla öncü-artçı şekilde hareket eden 6 şüpheli, polis takibinden kaçmaya çalışırken Kalecik’te yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin tamamı tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara'dan çevre illere uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 107 bin 200 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

POLİSTEN KAÇMAYA KALKTILAR 

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, 22 Eylül 2026 tarihinde 6 şüphelinin iki araçla öncü-artçı şeklinde hareket ederek Ankara'dan çevre illere uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştireceğine ilişkin bilgi edinildi. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ekipler tarafından takip gerçekleştirildi. Kırıkkale sınırları içerisinde durdurulmak istenen şüphelilerin araçlarıyla Ankara'nın Kalecik ilçesi istikametine kaçmaları üzerine kolluk ekipleri tarafından takibe alındı. Şüpheliler, Kalecik'te yakalandı.

Emniyetten uyuşturucu ağına dev darbe! On binlerce hap ele geçirildi

İKİ ARAÇTA ON BİNLERCE HAP ELE GEÇİRİLDİ 

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında verilen arama ve el koyma kararı doğrultusunda iki araçta arama yapıldı. Aramalarda toplam 107 bin 200 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda S.B.K., S.O.D., S.Ş., G.Ö., B.C. ve S.B. gözaltına alındı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI 

Emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığında müdafileri huzurunda ifadeleri alınan 6 şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanmaları talebiyle Kırıkkale 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerin tamamı, hakimlikteki sorgularının ardından tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR 

Soruşturma kapsamında ele geçirilen maddelerin kriminal incelemelerinin yapılması, şüphelilere ait cep telefonları ve diğer dijital materyallerin incelenmesi, kamera kayıtlarının temini ve tanık araştırmalarının gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik diğer soruşturma işlemlerinin de Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA
KırıkkaleGüvenlik3. SayfaKalecikAnkaraGüncelPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kilis’te eşcinsel birliktelikte şantaj iddiası: Öldüresiye darbedildi Kilis'te eşcinsel birliktelikte şantaj iddiası: Öldüresiye darbedildi
Irak Başbakanı ez-Zeydi BM’de Türkiye-Ürdün-Suriye enerji koridorlarını anlattı Irak Başbakanı ez-Zeydi BM'de Türkiye-Ürdün-Suriye enerji koridorlarını anlattı
Alanya’da kontrolden çıkan otomobil durağa daldı: Yayanın hayati tehlikesi var Alanya'da kontrolden çıkan otomobil durağa daldı: Yayanın hayati tehlikesi var
Menderes Belediyesi rüşvet soruşturmasında 9 şüpheliden 7’si tutuklandı Menderes Belediyesi rüşvet soruşturmasında 9 şüpheliden 7'si tutuklandı
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’ya New York’ta yumurtalı protesto Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya New York'ta yumurtalı protesto
Fenerbahçe, Azerbaycan’a gidiyor Fenerbahçe, Azerbaycan'a gidiyor
Beşiktaş’tan Gedson Fernandes için resmi açıklama Beşiktaş'tan Gedson Fernandes için resmi açıklama
Mekke İttifakı’nda kritik toplantı: Üç ülkenin genelkurmay başkanları katıldı Mekke İttifakı'nda kritik toplantı: Üç ülkenin genelkurmay başkanları katıldı
17:00
Korkulan oldu İsrail’in rakibi maça çıkmıyor
Korkulan oldu! İsrail'in rakibi maça çıkmıyor
16:59
İran’ın Hürmüz için 7 günlük teklifine Trump’tan net yanıt
İran'ın Hürmüz için 7 günlük teklifine Trump'tan net yanıt
16:07
A Milli Takım için iç karartan tahmin Fransa yenilgisi sonrası acı tablo
A Milli Takım için iç karartan tahmin! Fransa yenilgisi sonrası acı tablo
15:54
Fon krizinde Fatma Betül Sayan Kaya iddiası
Fon krizinde Fatma Betül Sayan Kaya iddiası
15:26
Mbappe’den maç sonrası tek kelimelik Arda Güler paylaşımı
Mbappe'den maç sonrası tek kelimelik Arda Güler paylaşımı
15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM’de soykırım şebekesine tokat indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM'de soykırım şebekesine tokat indi
15:20
Emenike’den Aziz Yıldırım’a vefa ziyareti Elini öpüp “Aziz Baba“ dedi
Emenike'den Aziz Yıldırım'a vefa ziyareti! Elini öpüp "Aziz Baba" dedi
14:36
Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu İlk kez böyle yanıt verdi
Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu! İlk kez böyle yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 17:55:23. #7.13#
SON DAKİKA: Emniyetten uyuşturucu ağına dev darbe! On binlerce hap ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei