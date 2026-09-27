Fon soruşturmasında Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı - Son Dakika
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Fon soruşturmasında Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında, daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de sabah saatlerinde gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürüttüğü soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanan ve yakalama kararı çıkarılan Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı.

Fon soruşturmasında Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı

ERDİN ÖZEL DE GÖZALTINA ALINDI

Sarpyener ile birlikte Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında da yakalama kararı verilmişti. Özel de soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Fon soruşturmasında Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı
Erdin Özel

MASAK’TAN MALİ VERİLER İSTENDİ

Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül’de Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) müzekkere gönderdi. Müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarında görev yapan yöneticilere ilişkin mali verilerin temin edilmesi istendi.

Başsavcılık ayrıca şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesini, 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdikleri yurt dışı para transferleri ile kripto varlık hareketlerinin ve tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde savcılığa gönderilmesini talep etti.

TERA VE PUSULA YÖNETİCİLERİ DE SORUŞTURMADA

Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği, dosya kapsamında tutuklama kararlarının da verildiği açıklanmıştı.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklandı. Soruşturmanın farklı aşamalarında gözaltına alınan Enver Çevik ile Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

DOĞA SİGORTA VE TERA YÖNETİCİLERİ DE TUTUKLANDI

Operasyonların devamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklama kararı verildi. Soruşturmanın bu aşamasında çok sayıda şirket yöneticisi ve sermaye piyasası çalışanı hakkında adli işlem uygulandı.

14 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Adliyeye sevk edilen Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey hakkında tutuklama kararı verildi. Aynı süreçte üç şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

Soruşturma kapsamında daha önce Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 19 şüphelinin tutuklandığı, iki şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı açıklanmıştı. Devam eden operasyonlarda sekiz şüpheli daha gözaltına alınırken bunlardan altısı tutuklandı.

TUTUKLU SAYISI 51’E ULAŞTI

Son operasyonlarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısının 51’e ulaştığı bildirildi. Ayrıca çok sayıda şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı, mal varlığına tedbir ve yakalama kararı uygulandı. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemler, şirketler arasındaki para hareketleri, yurt dışı transferleri ve kripto varlık işlemlerinin incelendiği soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıEkonomiGüncelEmirCEOSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Zafer Oğuz Zafer Oğuz:
    Agrot sorumlularinida bekliyoruz agrot halki soydu 0 0 Yanıtla
  • ismahilturk642 ismahilturk642:
    alın tabiki vatandaşın cebinden haksız yere dolandırmak maksatlı kim varsa alın 0 0 Yanıtla
  • bilal kurt bilal kurt:
    bu ne hız maşallah haber vermeden 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    paseu dan kanımızı emdiniz. haram olsun 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fon soruşturmasında Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı - Son Dakika
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