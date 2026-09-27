Kocaeli Körfez\'de kadın eski eşinin silahlı saldırısında öldü, kaçan şüpheli aranıyor

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde eski eşi tarafından sokakta kovalanarak silahla vurulan Fatma Çiğil, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Yavuz Sultan Mahallesi Vadi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 yaşındaki Fatma Çiğil, eski eşi İ.Ç. tarafından sokakta kovalandı. İ.Ç., peşinden koştuğu Çiğil'e silahla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği kadın ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çiğil, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Fatma Çiğil, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kaçan şüpheli İ.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.