Thomas Reis Trabzonspor\'da

Trabzonspor'da Fatih Tekke sonrası yeni teknik direktör araştırmalarda sona gelindi. Bordo mavili ekip yeni teknik direktörünü buldu.

BORDO MAVİLİLERDE REİS DÖNEMİ BAŞLIYOR

Şubat 2026'ya kadar Samsunspor'u çalıştıran Thomas Reis Trabzonspor ile anlaşmaya vardı. Alman teknik adamı taşıyan uçak Trabzon'a indi.

Thomas Reis

TÜRKİYE'DEN AYRILALI 7 AY OLDU

Thomas Reis, Türk futboluna yabancı bir isim değil. Temmuz 2024 ile Şubat 2026 arasında Samsunspor'u çalıştıran Alman teknik adam, kırmızı-beyazlıların başında çıktığı 72 karşılaşmada 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 21 mağlubiyet aldı. Reis, bu dönemde 1,63 puan ortalaması yakaladı.

LUDOGORETS İLE İKİNCİ SIRADA

Thomas Reis'in çalıştırdığı Ludogorets, Bulgaristan Ligi'nde çıktığı 9 karşılaşmada 23 puan topladı. Bulgar ekibi, lider Levski Sofia'nın 2 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.