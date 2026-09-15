Sakarya'da esrarengiz ölüm! Sabah kaybolan esnaf saatler sonra tarlada bulundu
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan pencere işi yapan esnaf Erdem D. için yakınlarının ihbarıyla arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sürerken Erdem D., Cumhuriyet Mahallesi Yuvalak Caddesi yakınlarındaki bir tarlada hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri esnafın hayatını kaybettiğini belirlerken, kesin ölüm nedeni otopsiyle netleşecek.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, sanayi sitesinde pencere işi yapan bir esnaftan sabah saatlerinden itibaren haber alınamadı.
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Kendisine ulaşamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine arama çalışması başlatıldı. Erdem D. isimli esnaf, bir süre sonra Cumhuriyet Mahallesi Yuvalak Caddesi yakınlarındaki bir tarlada hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Erdem D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İşlerinin bir süredir iyi gitmediği iddia edilen esnafın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni, yapılacak detaylı inceleme ve otopsi raporunun ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
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