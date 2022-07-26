Son Dakika Akyazı Haberleri

- 17:09 Sakarya'da çaldığı motosikletle fırına çarpan kişi yaralandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çaldığı öne sürülen motosikletle kaçarken kaza yapan yabancı uyruklu kişi yaralandı.
- 16:35 Çaldığı motosikletle fırının vitrinine çarpınca yaralandı
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde park halindeki PTT'ye ait motosikleti çalan Suriye uyruklu S.B.T.A. (14), fırının vitrinine çarptı.
- 13:53 Motosikleti çaldı kaçarken kaza yaparak yaralandı
SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dağıtıcının, motosikletini çalan ve kaçtığı esnada dengesini kaybederek fırına dalan şahıs yaralandı.
- 13:28 Patates ektikleri tarlada şaşkına çeviren meyve! Ziraat mühendisi zehir uyarısı yaptı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde patates ektikleri tarlaya giden vatandaş, domates görünümlü meyvelerle karşılaştı. Ziraat Mühendisi Nur Noyan, meyvenin zehirli olduğunu söyleyerek tüketilmemesi gerektiğini ifade etti.
- Dün Dün 19:41 İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
- Dün Dün 14:25 Başkan Soykan: "Bizim gayemiz Akyazı'mıza hizmetkar olabilmek"
Vatandaşlarla bir araya gelen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Hemşerilerimizle bir arada olmak bize mutluluk veriyor.
- Dün Dün 14:20 Düğün salonun kundaklandığı iddiası ekipleri harekete geçirdi
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düğün salonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
- 26.07.2022 26 Tem 11:14 Çiftliğe uyuşturucu baskını: 2 gözaltı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince çiftlikte gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 17 kök kenevir bitkisi, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve esrar öğütme mekanizması ele geçirildi.
- 26.07.2022 26 Tem 10:53 Tır ile hafifi ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde kaza meydana geldi.
- 25.07.2022 25 Tem 13:15 Yüksek sesle konuşma kavgasında kuzenini öldürmüştü, tutuklandı
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde yüksek sesle konuşma sebebiyle yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada kuzenini kalbinden bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.
- 25.07.2022 25 Tem 09:08 Düğünde çıkan kavga sokağa taştı, polis biber gazıyla tarafları ayırdı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düğünde çıkan kavga sokağa taşınca ortalık savaş alanına döndü.
- 25.07.2022 25 Tem 01:19 Düğünde çıkan kavga sokağa taştı, polis biber gazıyla tarafları ayırdı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düğünde çıkan kavga sokağa taşınca ortalık savaş alanına döndü.
- 25.07.2022 25 Tem 01:15 Islak yol kazalara sebep oldu
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ıslak yol, otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpmasına ve dönüş yapmak isteyen motosikletin devrilmesine sebep oldu.
- 24.07.2022 24 Tem 13:56 Islak yol kazalara sebep oldu
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ıslak yol, otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpmasına ve dönüş yapmak isteyen motosikletin devrilmesine sebep oldu.
- 24.07.2022 24 Tem 13:50 Sakarya'da otomobil fındık bahçesine uçtu: 2 yaralı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, fındık bahçesine uçtu.
- 23.07.2022 23 Tem 15:42 Yokuş aşağı kayan kamyonetini kurtarmak isteyen sürücü ölümden döndü
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde mezarlık içerisinde rampa aşağı kayan kamyonet istinat duvarından aşağıya uçtu.
- 23.07.2022 23 Tem 11:24 Sakarya'da kuzeni tarafından bıçaklanan kişi öldü
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde kuzeni tarafından bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
- 23.07.2022 23 Tem 00:11 Tartıştığı kuzenini bıçakla öldürdü
SAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde Muhammet Geyve (31), tartıştığı kuzeni Y.G. tarafından bıçakla öldürüldü.
- 22.07.2022 22 Tem 23:49 Yüksek sesle konuşma kavgası cinayetle bitti
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde 'yüksek sesle konuşma' meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada kalbinden bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- 22.07.2022 22 Tem 14:02 Akyazı Ticaret Borsası ve Ziraat Odasından veda yemeği
Akyazı Ticaret Borsası ve Akyazı Ziraat Odası, tayini çıkan Akyazı İlçe Jandarma Komutanı J. Yzb. Semih Gümüşbaş'a veda yemeği düzenledi.
- 20.07.2022 20 Tem 13:01 Ali Mahir Başarır: "3 Milyar TL'lik İhaleyi Yapan Devlet, İhaleyi Verdiği Şirkete El Koyduğu İçin İşi Kendi Yapmak Zorunda Kalacak"
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, devletin Cengiz İnşaat’ın 21/b’den dolayı iptal ettirdiği ihaleyi Teknomel Yapı A.Ş. adlı bir şirkete verdiğini ileri sürdü. Bu şirkete devlet tarafından kayyum atandığını kaydeden Başarır, “Eğer öyleyse cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşecek. 3 milyar TL’lik ihaleyi yapan devlet, ihaleyi verdiği şirkete el koyduğu için işi kendi yapmak zorunda kalacak. Bu utanç bu iktidarın. Bu utanç bu ucube sistemin” dedi.
- 20.07.2022 20 Tem 08:17 Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
- 20.07.2022 20 Tem 00:58 Ormanda mantar toplarken 570 metreden dere yatağına yuvarlandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesine arkadaşları ile birlikte mantar toplamak için ormanlık alana giden 60 yaşındaki Cihangir Kırım yaklaşık 570 metre yükseklikteki dere yatağına yuvarlanarak yaralandı.
- 19.07.2022 19 Tem 09:19 Mantar toplarken dere yatağına düşüp, yaralandı
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde ormanda mantar toplarken dere yatağına düşe Cihangir Kırım (60), yaralandı.
- 19.07.2022 19 Tem 00:21 Ormanda mantar toplarken 570 metreden dere yatağına yuvarlandı
Ormanda mantar toplarken 570 metreden dere yatağına yuvarlandı Mantar toplarken kaybolan 3 arkadaş için ekipler seferber oldu Dere yatağına düşerek yaralanan vatandaş, uzun uğraşlar neticesinde kurtarıldı Sakarya'nın Akyazı ilçesine arkadaşları ile birlikte mantar toplamak için ormanlık alana...
- 18.07.2022 18 Tem 23:55 Sakarya'da mantar toplarken dere yatağına düşen kişi kurtarıldı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanda dere yatağına düşen kişi, ekiplerce kurtarıldı.
- 17.07.2022 17 Tem 13:51 Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor (1)
Kurban Bayramı tatilinin ardından yaşadıkları kentlere dönmeye başlayanlar, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde araç yoğunluğu oluşturdu.
- 17.07.2022 17 Tem 12:33 Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
- 17.07.2022 17 Tem 00:43 Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu devam ediyor
Kurban Bayramı tatilinin ardından yaşadıkları kentlere dönüşe geçenler, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde araç yoğunluğuna neden oluyor.
- 16.07.2022 16 Tem 21:29 Akbalık Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Serhat Gökmen oldu
- Akbalık Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Serhat Gökmen oldu 600 pehlivan kıran kırana er meydanında mücadele etti Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan: "Yoğun ilgi vardı" Başpehlivan Serhat Gökmen: "Allah'a şükür bugün burada kemer nasip oldu" Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 57.
- 16.07.2022 16 Tem 21:19 Son dakika haberleri | 57. Akbalık Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Serhat Gökmen kazandı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen 57. Akbalık Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Serhat Gökmen kazandı.
- 16.07.2022 16 Tem 13:29 Akbalık Yağlı Güreşleri'nde 600 pehlivan mücadele ediyor
Korona virüs pandemisi sebebi ile üç yıldır yapılamayan Akbalık Yağlı Güreşleri'nin 57.'si başladı.
- 16.07.2022 16 Tem 13:05 Sakarya'da 57. Akbalık Yağlı Güreşleri başladı
Sakarya'da bu yıl 57'ncisi düzenlenen Akbalık Yağlı Güreşleri başladı.
- 15.07.2022 15 Tem 18:24 Sakarya'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin yol kenarına devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
- 15.07.2022 15 Tem 17:51 Akbalık Yağlı Güreşleri için heyecan dorukta
Üç yıl aranın ardından 57'ncisi yarın yapılacak olan Akbalık Yağlı Güreşleri'nde heyecan dorukta.
- 15.07.2022 15 Tem 17:33 Son Dakika | Sakarya'da otomobil şarampole yuvarlandı: 6 yaralı
Son dakika haberine göre Sakarya'da otomobil şarampole yuvarlandı: 6 yaralı Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
- 15.07.2022 15 Tem 13:42 Tıra arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
- 14.07.2022 14 Tem 21:39 Sanatçı Apolas Lermi: "Sahneleri Yasaklayıp Televizyonları Karartsanız da Bizi Bu Toprakların Kültürel Zenginliğinden Koparamazsınız"
Apolas Lermi ismiyle bilinen sanatçı Abdurrahman Lermi, 31 Temmuz’da Sakarya Akyazı, Acelle Yaylası’nda vereceği konserin iptal edildiğini açıkladı. Lermi, “Konserlerimi iptal ederek Türkiye’nin bütün sorunlarını çözüyorsunuz. Tebrikler. Tüm sahneleri yasaklayıp tüm televizyonları karartsanız da bizi bu toprakların kültürel zenginliğinden koparamazsınız. İstediğimiz dilde şarkılar söylemeye ve sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz. Siz radyoyu kapattınız diye hiçbir şarkı yarım kalmaz” dedi.
- 14.07.2022 14 Tem 13:30 Sürücünün dikkati faciayı önledi: Kırmızı ışıkta geçen otomobil, kazaya davetiye çıkardı
Sürücünün dikkati faciayı önledi: Kırmızı ışıkta geçen otomobil, kazaya davetiye çıkardıSAKARYA Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kırmızı ışıkta geçen otomobil sürücüsü kazaya davetiye çıkardı.
- 14.07.2022 14 Tem 10:17 Denizdeki gizli tehlike
DÜZCE(İHA) – Karadeniz'de yaşanan boğulma vakalarının büyük çoğunluğunda etkisi olan çeken (rip) akıntısına karşı AFAD vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
- 13.07.2022 13 Tem 18:58 Denizden cansız bedeni çıkan 2 genç memleketleri Sakarya'da toprağa verildi
Denizden cansız bedeni çıkan 2 genç memleketleri Sakarya'da toprağa verildi Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde kaybolan ve cansız bedenleri bulunan 2 genç, memleketleri Sakarya'nın Akyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
- 13.07.2022 13 Tem 18:49 Kocaeli'de denizde boğulan iki kuzen memleketleri Sakarya'da defnedildi
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 11 Temmuz'da girdikleri denizde boğularak hayatını kaybeden iki kuzen, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.
- 13.07.2022 13 Tem 17:30 Son dakika haberi... Sakarya'da tarlada bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı yakalandı
Son dakika gündem haberi... Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2 Temmuz'da tarlada bir kişiyi silahla öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.
- 13.07.2022 13 Tem 17:09 Son dakika... Tarlada başından silahla vurulmuş halde bulunmuştu, şüphelisi yakalandı
Son dakika haberler... Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tarlada başından silahla vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 45 yaşındaki adamın cinayet şüphelisi, polis ekiplerince yakalandı.
- 13.07.2022 13 Tem 11:46 Sakarya'da akrabası tarafından silahla vurulan kişi öldü
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde arazi sınırı meselesinden çıktığı öne sürülen kavgada akrabası tarafından silahla vurulan kişi hastanede yaşamını yitirdi.
- 13.07.2022 13 Tem 11:42 Taha'nın ardından Yunus'un da cansız bedenine ulaşıldı
KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde denize girdikten sonra akıntıya kapılarak, kaybolan Yunus Çakır'ın (23) cansız bedenine ulaşıldı.
- 13.07.2022 13 Tem 11:13 Son dakika haberleri! Sınır kavgası yüzünden akrabasını öldürmüştü, yakalandı
Gelen son dakika haberlerine göre Sakarya'da sınır meselesi sebebiyle çıkan kavgada akrabasını öldüren şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
- 13.07.2022 13 Tem 10:38 Kocaeli'de denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 11 Temmuz'da denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.
- 13.07.2022 13 Tem 01:33 Sakarya'da akrabası tarafından silahla vurulan kişi öldü
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde arazi sınırı meselesinden çıktığı öne sürülen kavgada akrabası tarafından silahla vurulan kişi hastanede yaşamını yitirdi.
- 12.07.2022 12 Tem 23:37 Sakarya'da bayramın son günü akraba cinayeti
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sınır meselesinden çıkan kavgada akrabası tarafından silahla vurulan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- 12.07.2022 12 Tem 21:17 Son dakika haberi... Arazi anlaşmazlığında akrabasını öldürdü
Bir son dakika haberine göre SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde Refik Kul (52), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabası C.K. tarafından tabanca ile vurularak hayatını kaybetti.
- 12.07.2022 12 Tem 19:02 Lüks otomobil Kuzey Marmara'da alevlere teslim oldu
Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde lüks otomobil alevlere teslim oldu.
- 12.07.2022 12 Tem 15:56 Denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dün iki arkadaşıyla girdiği denizde kaybolan kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.
- 12.07.2022 12 Tem 11:52 Kandıra'da denize giren Taha boğuldu, arkadaşı Yunus kayıp
KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde girdikleri denizde kaybolan iki arkadaştan Taha Yasin Hacısüleymanoğlu (23) boğuldu, Yunus Çakır aranıyor.
- 11.07.2022 11 Tem 10:12 Sanayi sitesi hırsızı güvenlik görevlisine suçüstü yakalandı
Sakarya'nın Akyazı Sanayi Sitesi'nden gece saatlerinde hırsızlık girişiminde bulunan şahıs güvenlik görevlisine suçüstü yakalandı.
- 10.07.2022 10 Tem 12:13 Başkan Soykan: "Birlik ve beraberlik içerisinde, nice bayramlara"
Kurban Bayramı'nın ilk gününü yoğun bir programla geçiren Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Kurban Bayramı'nın vatanımıza ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
- 08.07.2022 08 Tem 08:38 Bayram tatili için yola çıkanlar Sakarya'da yoğunluk oluşturdu
Kurban Bayramı tatili için arife günü yola çıkan sürücüler nedeniyle Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Sakarya kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor.
- 07.07.2022 07 Tem 11:56 Son dakika haberi! Hastanede dehşet saçan şüphelinin, akrabasını öldürmeye giderken yakalandığı iddia edildi
Son dakika haber... Sakarya'nın Akyazı ilçesinde devlet hastanesinde çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisi ve bir kişi bıçakla yaralayan şüpheli, iddiaya göre akrabasını öldürmek için giderken polis ekiplerince yakalandı.
- 06.07.2022 06 Tem 16:17 Trabzon'da deniz manzarasını izlerken ayağı kayıp düşen 66 yaşındaki kadın kalp krizinden yaşamını yitirdi
Trabzon'da deniz manzarasını izleyen 66 yaşındaki Ayşen Yapar, 3 metre yükseklikten düşerek hastaneye kaldırıldı. Yapar, hastanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
- 06.07.2022 06 Tem 12:02 Akyazı'da kurban kesim yerleri denetlendi
Akyazı Belediyesi ve Akyazı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kurban bayramı öncesinde ilçe genelindeki kurban kesim alanlarında denetim ve ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.
- 05.07.2022 05 Tem 21:32 Trabzon'da fotoğraf çekerken 3 metrelik yükseklikten düşen kadın hayatını kaybetti
Trabzon'da fotoğraf çekerken 3 metrelik yükseklikten düşen kadın, yaşamını yitirdi.
- 05.07.2022 05 Tem 20:59 Fotoğraf çekmek isterken 3 metreden düşüp hayatını kaybetti
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde ailesi ile birlikte fotoğraf çekmek isterken ayağının kayması sonucu 3 metre yüksekten düşen kadın hayatını kaybetti.
- 05.07.2022 05 Tem 16:45 Başkan Soykan: "Akbalık güreşleri bizim için tarihi bir öneme sahip"
Akyazı Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Akbalık güreşleri bizim için tarihi bir öneme sahip. Kültürel kodlarımızın ve geleneğimizin sporla varlığını devam ettirmesi çok önemli.
- 05.07.2022 05 Tem 11:03 Milli motosikletçi Razgatlıoğlu, İngiltere yarışının yeni bir başlangıç olmasını istiyor
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İngiltere ayağında birinci olarak yeniden zirve iddiasını ortaya koyma peşinde.
- 05.07.2022 05 Tem 10:29 Hafifi ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı... O anlar kamerada
Hafifi ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.
- 04.07.2022 04 Tem 17:32 Tarihi Akbalık Yağlı Güreşleri 16 Temmuz'da yapılacak
Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, düzenlediği basın toplantısı ile 57. Akbalık Yağlı Güreşleri'nin 16 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirileceğini açıkladı.
- 04.07.2022 04 Tem 13:44 Akbalık Yağlı Güreşleri'nde 600 pehlivan er meydanına çıkacak
Akyazı Belediyesince bu yıl 16 Temmuz'da 57'ncisi düzenlenecek Akbalık Yağlı Güreşleri'nde 600 pehlivan mücadele edecek.
- 04.07.2022 04 Tem 11:05 Nevşehir'de kurban kesim yerleri belirlendi
Nevşehir'de kurban komisyonu il genelinde kurban kesim alanlarını belirledi.
- 03.07.2022 03 Tem 18:13 Yamaha "R25 TR54 Edition" sahipleri, anahtarlarını Toprak Razgatlıoğlu'ndan aldı
Yamaha Motor'un, Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun motosikletinden esinlenerek hazırladığı 54 adet "R25 TR54 Edition"ın sahipleri, anahtarlarını milli motosikletçinin elinden aldı.
- 03.07.2022 03 Tem 11:44 Çalıştırdığı paket servis elemanları tarafından 1 buçuk milyon lira dolandırıldığı iddiası
Çalıştırdığı paket servis elemanları tarafından 1 buçuk milyon lira dolandırıldığı iddiası İşletme sahibi: "Kardeşimiz, çocuğumuz gibi gördüğümüz insanlar bunu bize yaptı" Sakarya'da restoran sahibi Yunus Emrah Turhan, paket servis çalışanları tarafından 1 yılda yaklaşık 1 buçuk milyon...
- 02.07.2022 02 Tem 16:30 Son dakika haberleri: Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi
Son dakika haberine göre Sakarya'da silahlı saldırı Ekiplerin olay yerinde incelemeleri Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdiSAKARYA - Akyazı ilçesinde tarlada silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede hayatını kaybetti.
- 02.07.2022 02 Tem 16:25 Son dakika haberleri! Tarla kenarında tabancayla öldürüldü
Son dakika haberler: SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, tarlanın kenarında tartıştığı kimliği belirsiz kişinin tabancayla ateş ettiği İsa Altuntaş, yaşamını yitirdi.
- 02.07.2022 02 Tem 15:47 Tarlada başından silahla vurulmuş halde bulundu
- Tarlada başından silahla vurulmuş halde bulundu 45 yaşındaki şahıs hastanede yaşamını yitirdi: Polis şüpheli veya şüphelilerin peşine düştü Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tarlada başından silahla vurulan 45 yaşındaki İsa Altuntaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- 01.07.2022 01 Tem 15:54 Son dakika haber! Sokakta silahlı saldırıya uğradı, hastanede kurtarılamadı
Bir son dakika haberine göre SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde sokakta yürüyen Sezgin Nur (52), otomobille yaklaşan kişinin tabancayla ateş açması sonucu ağır yaralanıp, hastanede yaşamını yitirdi.
- 01.07.2022 01 Tem 15:01 Son dakika haber... Yolda yürürken kurşun yağmuruna tutuldu, hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yolda yürüdüğü esnada kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayan 52 yaşındaki Sezgin Nur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- 01.07.2022 01 Tem 08:20 Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.