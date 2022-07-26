Son Dakika Akyazı Haberleri

17:09 Sakarya'da çaldığı motosikletle fırına çarpan kişi yaralandı Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çaldığı öne sürülen motosikletle kaçarken kaza yapan yabancı uyruklu kişi yaralandı.

16:35 Çaldığı motosikletle fırının vitrinine çarpınca yaralandı SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde park halindeki PTT'ye ait motosikleti çalan Suriye uyruklu S.B.T.A. (14), fırının vitrinine çarptı.

13:53 Motosikleti çaldı kaçarken kaza yaparak yaralandı SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dağıtıcının, motosikletini çalan ve kaçtığı esnada dengesini kaybederek fırına dalan şahıs yaralandı.

13:28 Patates ektikleri tarlada şaşkına çeviren meyve! Ziraat mühendisi zehir uyarısı yaptı Sakarya'nın Akyazı ilçesinde patates ektikleri tarlaya giden vatandaş, domates görünümlü meyvelerle karşılaştı. Ziraat Mühendisi Nur Noyan, meyvenin zehirli olduğunu söyleyerek tüketilmemesi gerektiğini ifade etti.

19:41 İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

14:25 Başkan Soykan: "Bizim gayemiz Akyazı'mıza hizmetkar olabilmek" Vatandaşlarla bir araya gelen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Hemşerilerimizle bir arada olmak bize mutluluk veriyor.

14:20 Düğün salonun kundaklandığı iddiası ekipleri harekete geçirdi Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düğün salonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

11:14 Çiftliğe uyuşturucu baskını: 2 gözaltı Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince çiftlikte gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 17 kök kenevir bitkisi, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve esrar öğütme mekanizması ele geçirildi.

10:53 Tır ile hafifi ticari araç çarpıştı: 2 yaralı Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde kaza meydana geldi.

13:15 Yüksek sesle konuşma kavgasında kuzenini öldürmüştü, tutuklandı Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde yüksek sesle konuşma sebebiyle yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada kuzenini kalbinden bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

01:15 Islak yol kazalara sebep oldu Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ıslak yol, otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpmasına ve dönüş yapmak isteyen motosikletin devrilmesine sebep oldu.

13:56 Islak yol kazalara sebep oldu Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ıslak yol, otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpmasına ve dönüş yapmak isteyen motosikletin devrilmesine sebep oldu.

15:42 Yokuş aşağı kayan kamyonetini kurtarmak isteyen sürücü ölümden döndü Sakarya'nın Akyazı ilçesinde mezarlık içerisinde rampa aşağı kayan kamyonet istinat duvarından aşağıya uçtu.

11:24 Sakarya'da kuzeni tarafından bıçaklanan kişi öldü Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde kuzeni tarafından bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

00:11 Tartıştığı kuzenini bıçakla öldürdü SAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde Muhammet Geyve (31), tartıştığı kuzeni Y.G. tarafından bıçakla öldürüldü.

23:49 Yüksek sesle konuşma kavgası cinayetle bitti Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde 'yüksek sesle konuşma' meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada kalbinden bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

14:02 Akyazı Ticaret Borsası ve Ziraat Odasından veda yemeği Akyazı Ticaret Borsası ve Akyazı Ziraat Odası, tayini çıkan Akyazı İlçe Jandarma Komutanı J. Yzb. Semih Gümüşbaş'a veda yemeği düzenledi.

13:01 Ali Mahir Başarır: "3 Milyar TL'lik İhaleyi Yapan Devlet, İhaleyi Verdiği Şirkete El Koyduğu İçin İşi Kendi Yapmak Zorunda Kalacak" CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, devletin Cengiz İnşaat’ın 21/b’den dolayı iptal ettirdiği ihaleyi Teknomel Yapı A.Ş. adlı bir şirkete verdiğini ileri sürdü. Bu şirkete devlet tarafından kayyum atandığını kaydeden Başarır, “Eğer öyleyse cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşecek. 3 milyar TL’lik ihaleyi yapan devlet, ihaleyi verdiği şirkete el koyduğu için işi kendi yapmak zorunda kalacak. Bu utanç bu iktidarın. Bu utanç bu ucube sistemin” dedi.

08:17 Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

00:58 Ormanda mantar toplarken 570 metreden dere yatağına yuvarlandı Sakarya'nın Akyazı ilçesine arkadaşları ile birlikte mantar toplamak için ormanlık alana giden 60 yaşındaki Cihangir Kırım yaklaşık 570 metre yükseklikteki dere yatağına yuvarlanarak yaralandı.

09:19 Mantar toplarken dere yatağına düşüp, yaralandı SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde ormanda mantar toplarken dere yatağına düşe Cihangir Kırım (60), yaralandı.

00:21 Ormanda mantar toplarken 570 metreden dere yatağına yuvarlandı Ormanda mantar toplarken 570 metreden dere yatağına yuvarlandı Mantar toplarken kaybolan 3 arkadaş için ekipler seferber oldu Dere yatağına düşerek yaralanan vatandaş, uzun uğraşlar neticesinde kurtarıldı Sakarya'nın Akyazı ilçesine arkadaşları ile birlikte mantar toplamak için ormanlık alana...

23:55 Sakarya'da mantar toplarken dere yatağına düşen kişi kurtarıldı Sakarya'nın Akyazı ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanda dere yatağına düşen kişi, ekiplerce kurtarıldı.

13:51 Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor (1) Kurban Bayramı tatilinin ardından yaşadıkları kentlere dönmeye başlayanlar, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde araç yoğunluğu oluşturdu.

12:33 Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

00:43 Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu devam ediyor Kurban Bayramı tatilinin ardından yaşadıkları kentlere dönüşe geçenler, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde araç yoğunluğuna neden oluyor.

21:29 Akbalık Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Serhat Gökmen oldu - Akbalık Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Serhat Gökmen oldu 600 pehlivan kıran kırana er meydanında mücadele etti Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan: "Yoğun ilgi vardı" Başpehlivan Serhat Gökmen: "Allah'a şükür bugün burada kemer nasip oldu" Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 57.

13:29 Akbalık Yağlı Güreşleri'nde 600 pehlivan mücadele ediyor Korona virüs pandemisi sebebi ile üç yıldır yapılamayan Akbalık Yağlı Güreşleri'nin 57.'si başladı.

18:24 Sakarya'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin yol kenarına devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

17:51 Akbalık Yağlı Güreşleri için heyecan dorukta Üç yıl aranın ardından 57'ncisi yarın yapılacak olan Akbalık Yağlı Güreşleri'nde heyecan dorukta.

17:33 Son Dakika | Sakarya'da otomobil şarampole yuvarlandı: 6 yaralı Son dakika haberine göre Sakarya'da otomobil şarampole yuvarlandı: 6 yaralı Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

13:42 Tıra arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

21:39 Sanatçı Apolas Lermi: "Sahneleri Yasaklayıp Televizyonları Karartsanız da Bizi Bu Toprakların Kültürel Zenginliğinden Koparamazsınız" Apolas Lermi ismiyle bilinen sanatçı Abdurrahman Lermi, 31 Temmuz’da Sakarya Akyazı, Acelle Yaylası’nda vereceği konserin iptal edildiğini açıkladı. Lermi, “Konserlerimi iptal ederek Türkiye’nin bütün sorunlarını çözüyorsunuz. Tebrikler. Tüm sahneleri yasaklayıp tüm televizyonları karartsanız da bizi bu toprakların kültürel zenginliğinden koparamazsınız. İstediğimiz dilde şarkılar söylemeye ve sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz. Siz radyoyu kapattınız diye hiçbir şarkı yarım kalmaz” dedi.

13:30 Sürücünün dikkati faciayı önledi: Kırmızı ışıkta geçen otomobil, kazaya davetiye çıkardı Sürücünün dikkati faciayı önledi: Kırmızı ışıkta geçen otomobil, kazaya davetiye çıkardıSAKARYA Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kırmızı ışıkta geçen otomobil sürücüsü kazaya davetiye çıkardı.

10:17 Denizdeki gizli tehlike DÜZCE(İHA) – Karadeniz'de yaşanan boğulma vakalarının büyük çoğunluğunda etkisi olan çeken (rip) akıntısına karşı AFAD vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

18:58 Denizden cansız bedeni çıkan 2 genç memleketleri Sakarya'da toprağa verildi Denizden cansız bedeni çıkan 2 genç memleketleri Sakarya'da toprağa verildi Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde kaybolan ve cansız bedenleri bulunan 2 genç, memleketleri Sakarya'nın Akyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

18:49 Kocaeli'de denizde boğulan iki kuzen memleketleri Sakarya'da defnedildi Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 11 Temmuz'da girdikleri denizde boğularak hayatını kaybeden iki kuzen, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

17:09 Son dakika... Tarlada başından silahla vurulmuş halde bulunmuştu, şüphelisi yakalandı Son dakika haberler... Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tarlada başından silahla vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 45 yaşındaki adamın cinayet şüphelisi, polis ekiplerince yakalandı.

11:46 Sakarya'da akrabası tarafından silahla vurulan kişi öldü Sakarya'nın Akyazı ilçesinde arazi sınırı meselesinden çıktığı öne sürülen kavgada akrabası tarafından silahla vurulan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

11:42 Taha'nın ardından Yunus'un da cansız bedenine ulaşıldı KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde denize girdikten sonra akıntıya kapılarak, kaybolan Yunus Çakır'ın (23) cansız bedenine ulaşıldı.

11:13 Son dakika haberleri! Sınır kavgası yüzünden akrabasını öldürmüştü, yakalandı Gelen son dakika haberlerine göre Sakarya'da sınır meselesi sebebiyle çıkan kavgada akrabasını öldüren şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

01:33 Sakarya'da akrabası tarafından silahla vurulan kişi öldü Sakarya'nın Akyazı ilçesinde arazi sınırı meselesinden çıktığı öne sürülen kavgada akrabası tarafından silahla vurulan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

23:37 Sakarya'da bayramın son günü akraba cinayeti Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sınır meselesinden çıkan kavgada akrabası tarafından silahla vurulan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

21:17 Son dakika haberi... Arazi anlaşmazlığında akrabasını öldürdü Bir son dakika haberine göre SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde Refik Kul (52), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabası C.K. tarafından tabanca ile vurularak hayatını kaybetti.

19:02 Lüks otomobil Kuzey Marmara'da alevlere teslim oldu Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde lüks otomobil alevlere teslim oldu.

15:56 Denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dün iki arkadaşıyla girdiği denizde kaybolan kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

11:52 Kandıra'da denize giren Taha boğuldu, arkadaşı Yunus kayıp KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde girdikleri denizde kaybolan iki arkadaştan Taha Yasin Hacısüleymanoğlu (23) boğuldu, Yunus Çakır aranıyor.

10:12 Sanayi sitesi hırsızı güvenlik görevlisine suçüstü yakalandı Sakarya'nın Akyazı Sanayi Sitesi'nden gece saatlerinde hırsızlık girişiminde bulunan şahıs güvenlik görevlisine suçüstü yakalandı.

12:13 Başkan Soykan: "Birlik ve beraberlik içerisinde, nice bayramlara" Kurban Bayramı'nın ilk gününü yoğun bir programla geçiren Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Kurban Bayramı'nın vatanımıza ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

08:38 Bayram tatili için yola çıkanlar Sakarya'da yoğunluk oluşturdu Kurban Bayramı tatili için arife günü yola çıkan sürücüler nedeniyle Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Sakarya kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

11:56 Son dakika haberi! Hastanede dehşet saçan şüphelinin, akrabasını öldürmeye giderken yakalandığı iddia edildi Son dakika haber... Sakarya'nın Akyazı ilçesinde devlet hastanesinde çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisi ve bir kişi bıçakla yaralayan şüpheli, iddiaya göre akrabasını öldürmek için giderken polis ekiplerince yakalandı.

16:17 Trabzon'da deniz manzarasını izlerken ayağı kayıp düşen 66 yaşındaki kadın kalp krizinden yaşamını yitirdi Trabzon'da deniz manzarasını izleyen 66 yaşındaki Ayşen Yapar, 3 metre yükseklikten düşerek hastaneye kaldırıldı. Yapar, hastanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

12:02 Akyazı'da kurban kesim yerleri denetlendi Akyazı Belediyesi ve Akyazı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kurban bayramı öncesinde ilçe genelindeki kurban kesim alanlarında denetim ve ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

20:59 Fotoğraf çekmek isterken 3 metreden düşüp hayatını kaybetti Trabzon'un Ortahisar ilçesinde ailesi ile birlikte fotoğraf çekmek isterken ayağının kayması sonucu 3 metre yüksekten düşen kadın hayatını kaybetti.

16:45 Başkan Soykan: "Akbalık güreşleri bizim için tarihi bir öneme sahip" Akyazı Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Akbalık güreşleri bizim için tarihi bir öneme sahip. Kültürel kodlarımızın ve geleneğimizin sporla varlığını devam ettirmesi çok önemli.

11:03 Milli motosikletçi Razgatlıoğlu, İngiltere yarışının yeni bir başlangıç olmasını istiyor Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İngiltere ayağında birinci olarak yeniden zirve iddiasını ortaya koyma peşinde.

17:32 Tarihi Akbalık Yağlı Güreşleri 16 Temmuz'da yapılacak Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, düzenlediği basın toplantısı ile 57. Akbalık Yağlı Güreşleri'nin 16 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirileceğini açıkladı.

13:44 Akbalık Yağlı Güreşleri'nde 600 pehlivan er meydanına çıkacak Akyazı Belediyesince bu yıl 16 Temmuz'da 57'ncisi düzenlenecek Akbalık Yağlı Güreşleri'nde 600 pehlivan mücadele edecek.

11:05 Nevşehir'de kurban kesim yerleri belirlendi Nevşehir'de kurban komisyonu il genelinde kurban kesim alanlarını belirledi.

18:13 Yamaha "R25 TR54 Edition" sahipleri, anahtarlarını Toprak Razgatlıoğlu'ndan aldı Yamaha Motor'un, Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun motosikletinden esinlenerek hazırladığı 54 adet "R25 TR54 Edition"ın sahipleri, anahtarlarını milli motosikletçinin elinden aldı.

11:44 Çalıştırdığı paket servis elemanları tarafından 1 buçuk milyon lira dolandırıldığı iddiası Çalıştırdığı paket servis elemanları tarafından 1 buçuk milyon lira dolandırıldığı iddiası İşletme sahibi: "Kardeşimiz, çocuğumuz gibi gördüğümüz insanlar bunu bize yaptı" Sakarya'da restoran sahibi Yunus Emrah Turhan, paket servis çalışanları tarafından 1 yılda yaklaşık 1 buçuk milyon...

16:30 Son dakika haberleri: Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi Son dakika haberine göre Sakarya'da silahlı saldırı Ekiplerin olay yerinde incelemeleri Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdiSAKARYA - Akyazı ilçesinde tarlada silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede hayatını kaybetti.

16:25 Son dakika haberleri! Tarla kenarında tabancayla öldürüldü Son dakika haberler: SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, tarlanın kenarında tartıştığı kimliği belirsiz kişinin tabancayla ateş ettiği İsa Altuntaş, yaşamını yitirdi.

15:47 Tarlada başından silahla vurulmuş halde bulundu - Tarlada başından silahla vurulmuş halde bulundu 45 yaşındaki şahıs hastanede yaşamını yitirdi: Polis şüpheli veya şüphelilerin peşine düştü Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tarlada başından silahla vurulan 45 yaşındaki İsa Altuntaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

15:54 Son dakika haber! Sokakta silahlı saldırıya uğradı, hastanede kurtarılamadı Bir son dakika haberine göre SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde sokakta yürüyen Sezgin Nur (52), otomobille yaklaşan kişinin tabancayla ateş açması sonucu ağır yaralanıp, hastanede yaşamını yitirdi.

15:01 Son dakika haber... Yolda yürürken kurşun yağmuruna tutuldu, hastanede hayatını kaybetti Son dakika haberi... Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yolda yürüdüğü esnada kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayan 52 yaşındaki Sezgin Nur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.