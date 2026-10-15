Sakarya Akyazı\'da Kanlıçay Deresi taşkını konteyner ve ahşap evleri sürükledi

Sakarya Akyazı'da Kanlıçay Deresi taşkını konteyner ve ahşap evleri sürüklediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Akyazı'da Kanlıçay Deresi sağanak nedeniyle taştı. Kepekli Mahallesi'ndeki derenin kenarında bulunan konteynerler ile ahşap evler temellerinden sökülüp sel sularıyla sürüklendi.
KANLIÇAY DERESİ TAŞTI, YAPILAR TEMELİNDEN SÖKÜLDÜ
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Kanlıçay Deresi, sağanakla birlikte taştı. Kepekli Mahallesi'nden geçen derenin kenarında bulunan konteynerler ile ahşap evler, temellerinden söküldü. Söz konusu yapılar, sel sularıyla birlikte sürüklendi.
Serhat YILMAZ/AKYAZI(Sakarya),
Kaynak: DHA
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