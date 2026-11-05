Akyazı Belediyesi heyelanla kapanan Yeniköy-Güzlek yolunda müdahaleyi bekletiyor - Son Dakika
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Akyazı Belediyesi heyelanla kapanan Yeniköy-Güzlek yolunda müdahaleyi bekletiyor

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Akyazı Belediyesi heyelanla kapanan Yeniköy-Güzlek yolunda müdahaleyi bekletiyor
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Sakarya Akyazı'da Merkez Yeniköy ile Güzlek mahallelerini bağlayan yol, heyelan nedeniyle araç geçişlerine kapatıldı. Akyazı Belediyesi, yağış ve yumuşak zemin yüzünden ekiplerin güvenliği için müdahaleyi beklettiğini, alternatif güzergah kullanılması gerektiğini açıkladı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Akyazı Belediyesinden yapılan açıklamada, Merkez Yeniköy ile Güzlek mahallelerini birbirine bağlayan yolun, toprak kayması nedeniyle araç geçişlerine kapatıldığı belirtildi.

Alternatif güzergahların kullanılması gerektiği kaydedilen açıklamada, "Bölgede yağışların devam etmesi ve zeminin oldukça yumuşak olması sebebiyle ekiplerimizin güvenliği açısından müdahale çalışmaları uygun şartlar oluşana kadar bekletilmektedir. Yağışların sona ermesi ve zeminin kurumasıyla çalışmalar yapılarak yol yeniden ulaşıma açılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
YeniköySakaryaAkyazıGüncelYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Akyazı Belediyesi heyelanla kapanan Yeniköy-Güzlek yolunda müdahaleyi bekletiyor - Son Dakika
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